本報統計｜內房濠賭愈殘愈撈 北水灌科指ETF 持倉18%

港股近周連日大瀉並一度跌穿萬五大關，雖然跌勢險峻但卻造就長線投資者及北水撈貨機會，當中港股通已連續22個交易日錄淨流入，累計淨吸逾千億元。本報統計10月至今、即北水大舉掃貨期間其持倉變化，發現除騰訊控股(700)外，遭瘋狂拋售的科企、內房、濠賭及醫藥股都是內地投資者撈貨目標，當中焦點之一為持倉狂飆近6倍的南方恒生科技ETF(3033)，短線1個多月，北水持倉股權由3.1%激增至18%。

持倉騰訊美團共3千億

至於佔去港股通淨吸資額約四分一的騰訊，10月後北水持倉升14.4%，持股增1.1個百分點，至8.89%；另一隻北水愛股美團(3690)的持股亦增10.2%，股權多1.03個百分點，至11.1%，兩股的北水持倉市值合共高約3千億元。

不過真正的撈貨場在內房，多隻陷困股在股價暴瀉之際，仍有內地投資者捧場，創辦人吳亞軍辭任的龍湖集團(960)今季北水持倉飆逾九成；債務陷困的碧桂園(2007)及旭輝控股(884)亦分別大增48%及36.3%。另外，金沙中國(1928)、永利澳門(1128)、新濠國際(200)及銀河娛樂(027)的港股通持倉亦飆74.8%、57.3%、53.5%及38.6%。醫藥股中榮昌生物(9995)明顯受寵，北水持倉大漲42.2%。其他受捧科技股則有商湯(020)、金碟國際(268)、京東健康(6618)及金山軟件(3888)等，持倉增幅介乎23%至50%。

逼近黃金比率首個阻力

大市方面，科技股上周明顯跑出，全周飆15.6%，至3,264點；恒生指數報16,161點，全周揚8.7%。按主要藍籌港股美國預託證券(ADR)上周五表現，相當於恒指再升341點，至16,502點，當中滙豐控股(005)ADR較港高6.6%。倘按6月及本月高低位計的黃金比率，恒指反彈的首個阻力位在16,450點，下一阻力在17,597點，同時亦為50天移動平均線水平(上周五處17,610點)。