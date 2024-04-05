本報統計｜近半藍籌股息率逾5厘 整體派息增約12%

港股全年業績期完結，82隻藍籌股有76隻或93%已公布去年底止全年業績，按本報統計，當中逾半或41隻的全年派息按年有增長，而撇除東方海外(316)股息大減九成的因素，藍籌整體派息增約12%；而在大市連年低迷下，藍籌股息率亦攀高，多達36隻或47%藍籌的股息率高逾5厘，又繼續以中資金融股佔多。估值低迷下，大行及基金對中港股態度漸趨樂觀。 平均股息4.4厘 僅兩成減派 中證監去年底發布指引，鼓勵上市公司分紅以提高股東回報，多間國企在派息比率上積極響應，並推升藍籌整體派息。除了逾半增派息的恒指成分股外，按本報粗略統計，76隻已公布全年業績的藍籌中，只有16隻或21%派息減少；派息維持不變有9隻或11.8%；而有10間公司或13.2%維持不派股息。

股息率方面，去年度藍籌的整體股息率約4.4厘，超過8厘者有5股、逾7厘有16股或21%、高逾6厘有29股或38.2%。最高息為近年股價持續低走、今年再累跌約25.6%的恒隆地產(101)，雖然維持全年0.78元的派息，惟股息率已攀高至9.6厘；同為本地地產股的恒基地產(012)息率亦高企至7.9厘。 三大行逾8厘息 滙控近7.8厘 另外，工中建三大內銀續派可觀息率，全年股息額增1%至2.8%，並以建設銀行(939)股息率近9厘最高，工商銀行(1398)及中國銀行(3988)。假設投資者三大行每隻股份買一手，帳面成本價1.208萬元，全年可收息逾千元。至於同為散戶愛股的滙豐控股(005)，去年派息增15.1%，股息率已近7.8厘。

至於「三桶油」以中國石化(386)股息率逾8厘最亮麗，今年股價更再進帳13.5%。而中國石油(857)及中海油(883)股息率均越6厘。而兩大電訊股中國聯通(762)及中國移動(941)股息率則分別逾6厘及7厘。 近月中港股走勢回穩下，基金及大行樂觀情緒亦升溫。著名對沖基金橋水基金的創辦人達利奧(Ray Dalio)強調，不會從中國撤資，並相信中國面對的債務問題整體仍可控，但同時關注中美關係緊張會帶來災難。 瑞銀稱港股估值低 薦7股 另外，瑞銀近日發表報告指，在高息環境、經濟走弱及地緣政局憂慮下，MSCI香港指數的12個月預測市盈率(PE)跌至11.8倍，市帳率(PB)至0.86倍，較歷史平均低1.9及1.7個標準差，認為基本因素佳的企業可以透過派息及回購等提升股東回報，並推薦低估值及高潛力的長江和記實業(001)、長江實業集團(1113)、信和置業(083)、九龍倉置業(1997)、電訊盈科(008)、香港電訊(6823)及百威亞太(1876)。