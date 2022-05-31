本月回報再跌2% 今年強積金人均蝕3.2萬

5月股票市場續受困通脹及經濟衰退憂慮因素，多數基金資產表現較預期差，截至5月23日，駿隆強積金綜數錄負2%回報，較4月跌幅收窄，上月跌4.5%，年初至今累瀉12.4%。5月強積金人均虧損4,670元，較4月蝕10,999元大幅改善，年初至今則累蝕32,476元。

香港股票基金上月瀉逾3%

5月駿隆強積金股票基金指數表現較遜色，跌2.9%，駿隆強積金混合資產基金指數減1.8%，駿隆強積金固定收益基金指數下滑0.1%，今年以來分別累瀉15.8%、13.4%及3.2%。至於香港股票基金5月瀉3.2%，今年以來累跌16.6%，大中華股票基金5月減3.3%，今年累挫20.7%。預設投資策略(核心累積基金)5月跌1.7%，今年瀉11.2%，預設投資策略(65歲後基金)5月減0.8%，今年則挫9%。至於強積金保守基金該月及今年均無升跌。

加息周期 債券表現料難理想

Gain Miles駿隆執行董事王玉麟指，強積金屬長遠投資，投資者毋須過分擔心短期數月價格升跌。強積金過去市場年率化回報達4.2%，較同期通脹率高。而過去10年，股票基金10年期累積回報最高為200%，10年期年率化回報範圍為-4.8%至+12.5%。一般投資者毋須太過度專注短期市場升跌，以避免不理智的投資決定如「低賣高買」，建議投資者以長線退休投資為目標安排強積金的部署，預期未來一年市場較波動，投資者應審慎投資。他估計，市場升跌將受美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭不穩定性以及內地新冠肺炎疫情發展等主要因素影響。在美國加息周期，預期債券回報表現未必理想，投資者宜審慎投資該資產類別。