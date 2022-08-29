本月轉升｜中概佳音抗儲局放鷹 挾淡倉或未完 留意兩阻力

內地急救經濟加上中美審計爭議有初步共識，港股兩日累飆902點後重奪二萬大關，恒生指數上周累漲2%，帶挈本月暫倒升14點，報20,170點。不過美國聯儲局主席鮑威爾被指在Jackson Hole全球央行年會「放鷹」，引發美股道指上周五狂瀉千點，惟港股美國預託證券(ADR)表現強橫，未跟隨大挫。大行相信，港股近日升市由挾淡倉主導，且相信挾倉未完。倘按黃金比率計，恒指若穩企上20,400水平，下一站便可劍指二萬一。
摩根士丹利近日有報告指，市場有對沖基金及淡友正平倉或計劃平倉，並刺激股價攀高，提醒港股有挾淡倉風險，並相信大市再跌空間有限，主要因市場以輕倉為主，且持倉普遍已具防守性。
不過上周港股沽空仍持續活躍，日均沽空額按周多16%，至176.7億元，全周沽空率亦升1.3個百分點，至19.1%。按證監會截至8月12日止的淡倉申報數據，最高淡倉額港股為中國平安保險(2318)，錄196.8億元，其次以科技股為主，美團(3690)、騰訊控股(700)及小米集團(1810)淡倉額均逾百億元，京東集團(9618)亦錄85.6億元，當中京東上周累飆逾14%，平保及美團亦明顯彈逾7%。
淡友退守二萬一關
倘以恒指6月下旬高位22,449點及上周低位19,189點的黃金比率計，大市彈上二萬關後，再數下去的兩個阻力分別在20,434點及21,203點。按輸證發行商數據，上周五新增的熊證街貨收回水平主要集中在二萬一關口，總數近3億份；另外重倉區在20,300水平及20,500點水平，均涉逾3億份。
美團ADR飆逾半成
港股ADR上周五則個別發展，滙豐控股(005)較港低1.4%，阿里巴巴(9988)較港升0.3%，美團更飆逾半成，至越190元關口。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開28點，未有明顯方向。