本港初創KPay獲逾4億A輪融資 擬擴版圖至東南亞

香港一站式財務管理及商業營運平台KPay Group (KPay)今日宣布成功完成首輪機構融資，籌得5,500萬美元(約4.29億港元)，成為今年全球支付領域最大一筆A輪融資。此項融資由總部位於英國的私募股權投資基金Apis Partners領投，管理資產總值達23億美元。
私募基金Apis Partners領投
在是次 A 輪融資之前，KPay從未公開籌集任何機構投資來實現增長。集團指，Apis Partners的肯定不僅將加速KPay現有市場的增長，而且將為其在亞洲新興市場的擴張計劃奠定重要基礎，公司將全力透過Apis Partners的投資將其版圖擴張至亞洲主要經濟體，包括印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等，並將運用資金推動業務拓展及策略性併購。
成立3年 業務遍及港星日
KPay成立僅3年，業務遍及香港、新加坡和日本，服務超過45,000間商戶，以一站式平台方案促進各種規模的商戶的財務、營運和數碼轉型，收入年複合增長率達166%。KPay目前與超過150家SaaS供應商、銀行機構及金融服務機構合作，並計劃將合作夥伴數量增加一倍，於亞洲地區支援更多企業的財務及數碼轉型。
目標5年內服務100萬商戶
KPay 聯合創辦人及首席執行官陳德群表示，將運用這筆資金作更好戰略部署，不僅擴大現有市場的中小企業商戶群，還將足跡延展至新的商戶行業類別、各種規模的商戶，以及開拓亞洲地區其他市場；邁向未來5年內服務100萬商戶的目標。