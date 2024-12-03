本港初創KPay獲逾4億A輪融資 擬擴版圖至東南亞

香港一站式財務管理及商業營運平台KPay Group (KPay)今日宣布成功完成首輪機構融資，籌得5,500萬美元(約4.29億港元)，成為今年全球支付領域最大一筆A輪融資。此項融資由總部位於英國的私募股權投資基金Apis Partners領投，管理資產總值達23億美元。

私募基金Apis Partners領投

在是次 A 輪融資之前，KPay從未公開籌集任何機構投資來實現增長。集團指，Apis Partners的肯定不僅將加速KPay現有市場的增長，而且將為其在亞洲新興市場的擴張計劃奠定重要基礎，公司將全力透過Apis Partners的投資將其版圖擴張至亞洲主要經濟體，包括印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等，並將運用資金推動業務拓展及策略性併購。