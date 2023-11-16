本港失業率升至2.9%　略高於預期

本港今年8月至10月的失業率錄得2.9%，按季上升0.1個百分點。各個行業的失業率普遍維持在低水平，多個行業的失業率保持不變或輕微下跌，而製造業和進出口貿易及批發業的失業率有相對明顯的升幅。就業不足率在這兩段期間則保持不變，維持於1.0%的水平，各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由今年7月至9月的3,720,300人，下跌至上季的3,713,400人，減少約6,900人。同期的總勞動人口亦由3,834,300人下跌至3,829,200人，減少約5,100人。失業人數由今年7月至9月的114,000人上升至上季的115,800人，增加約1,800人。同期的就業不足人數則由37,900人下跌至36,700人，減少約1,200人。