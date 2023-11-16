本港失業率升至2.9%　略高於預期

本港今年8月至10月的失業率錄得2.9%，按季上升0.1個百分點。各個行業的失業率普遍維持在低水平，多個行業的失業率保持不變或輕微下跌，而製造業和進出口貿易及批發業的失業率有相對明顯的升幅。就業不足率在這兩段期間則保持不變，維持於1.0%的水平，各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。
總就業人數由今年7月至9月的3,720,300人，下跌至上季的3,713,400人，減少約6,900人。同期的總勞動人口亦由3,834,300人下跌至3,829,200人，減少約5,100人。失業人數由今年7月至9月的114,000人上升至上季的115,800人，增加約1,800人。同期的就業不足人數則由37,900人下跌至36,700人，減少約1,200人。
孫玉菡展望旅遊業將支持經濟增長
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，上季失業率仍屬低水平，儘管按季微升0.1個百分點。而失業人數方面，雖然微升了1,800人至115,800人，但仍維持在低水平。展望將來，孫玉菡說訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長，儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。
大型招聘會方面，勞工處將於本月27日及28日在北角社區會堂舉辦「求職新路向招聘會」，將有約50個僱主參與，提供大量職位空缺。勞工處在今年8月至10月平均每月錄得98,222個來自私營機構的空缺，按年下跌10.8%，較上一季的平均數字下跌3.2%。