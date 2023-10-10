本港富裕階層平均33歲成百萬富翁　滙豐調查：61%靠工作儲蓄

賺取「第一桶金」，是不少港人普遍的財務目標，即個人流動資產達到100萬港元。最新一項針對港富裕階層的調查發現，本港富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，並有信心在62歲能賺得1,000萬港元。

61%受訪者「第一桶金」靠工作儲蓄

滙豐卓越理財2023新中產報告發表，指出，大部分（61%）的受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資所得的利潤；又指要實現流動資產達1,000萬港元的目標時，僅三分之一認為儲蓄是主要途徑，有更多人會傾向透過買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）以達致財富增值。

報告又指，每17名受訪者便有1名已經達標，成為千萬富翁的平均年齡為45歲，滙豐分析其資產組合，發現都採取較進取的投資方式，平均將70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上；流動資金少於1,000萬港元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。

近六成的受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大挑戰。其他主要障礙包括錯誤的投資決定，突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。