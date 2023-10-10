本港富裕階層平均33歲成百萬富翁　滙豐調查：61%靠工作儲蓄

賺取「第一桶金」，是不少港人普遍的財務目標，即個人流動資產達到100萬港元。最新一項針對港富裕階層的調查發現，本港富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，並有信心在62歲能賺得1,000萬港元。
61%受訪者「第一桶金」靠工作儲蓄
滙豐卓越理財2023新中產報告發表，指出，大部分（61%）的受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資所得的利潤；又指要實現流動資產達1,000萬港元的目標時，僅三分之一認為儲蓄是主要途徑，有更多人會傾向透過買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）以達致財富增值。
報告又指，每17名受訪者便有1名已經達標，成為千萬富翁的平均年齡為45歲，滙豐分析其資產組合，發現都採取較進取的投資方式，平均將70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上；流動資金少於1,000萬港元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。
近六成的受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大挑戰。其他主要障礙包括錯誤的投資決定，突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。
部分人對物業能保值信心有動搖
近期房地產市場疲弱，部分人對物業保值信心動搖，調查發現，只有約過半數受訪者認同買樓保值的傳統概念，較去年的調查下跌23個百分點；57%受訪者預期本港住宅價格於未來12個月下跌；四分之三受訪者預計本地經濟於來年將不會改善，甚至出現下滑。
滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲 (Sami Abouzahr) 表示，要賺取相當於100萬港元的第一桶金，相信不少港人都能夠輕鬆達到這個重要里程碑，但要擁有足夠財富實現各項人生遠大目標則要克服不同挑戰。建立財富沒有既定的方程式，要及早規劃、持續儲蓄、有紀律及多元化的投資才是真正的良方妙藥。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，滙豐一直聆聽及留意客戶所需。是次調查顯示，富裕人士在作其財富策劃時，越來越著重視其家庭成員的需要及財富傳承。