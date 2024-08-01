本港負資產次季錄3萬宗 按季跌6% 涉款1550億

金管局公布，今年第二季末負資產住宅按揭貸款宗數為30,288宗，較第一季末的32,073宗，少1,785宗或約5.6%。個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。
負資產住宅按揭貸款涉及金額由第一季末1,653億元，下降至第二季末1,550億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額則由第一季末112億元，減少至第二季末100億元。此外，第二季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.11%，相較第一季末的0.06%，仍維持於低水平。
中原按揭：宗數年底有望回落
中原按揭董事總經理王美鳳指，第二季樓價平均跌約4%，跌幅尚算溫和，當中不同屋苑單位樓價升跌情況及幅度有別，而早年部分高成數按揭借款人，因累積歸還本金而令按揭餘額減少脫離負資產行列，以及樓價估值可能有所滯後市況等，令第二季負資產數字維持與首季相若水平。然而基於第二季至近月樓價有所回落，不排除下一季度負資產數字有所回升。
不過王美鳳認為，下半年尤其第四季至明年，隨着市場上利好樓市因素逐步增多，包括美國有機會在9月啟動減息等，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將帶動市場氣氛，樓價有望於年內回穩，年底負資產數字亦有望回落。