本港負資產次季錄3萬宗 按季跌6% 涉款1550億

金管局公布，今年第二季末負資產住宅按揭貸款宗數為30,288宗，較第一季末的32,073宗，少1,785宗或約5.6%。個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及金額由第一季末1,653億元，下降至第二季末1,550億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額則由第一季末112億元，減少至第二季末100億元。此外，第二季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.11%，相較第一季末的0.06%，仍維持於低水平。