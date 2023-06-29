本港銀行業首季稅前經營溢利增1.41倍　信用卡拖欠及撇帳微升

季內持有作交易的投資收入按年增293%，而貸款減值撥備則少55.7%。三項數據都有利銀行業溢利改善。

金管局表示，因受惠於淨利息收入和持有作交易的投資收入增加，加上貸款減值撥備減少，銀行業首季的稅前經營溢利按年增加141.3%，即增1.41倍，加息環境下，香港零售銀行業今年首季淨息差達1.56%，帶動淨利息收入按年增59%，去年同期則為0.98%。

金管局發布最新香港銀行概況，香港銀行體系維持穩健，零售銀行整體除稅前經營溢利按年增1.4倍，但金管局指出，銀行業資產質素轉差，當中信用卡拖欠及撇帳錄得微升。

本港銀行業仍處健康水平

金管局報告亦顯示，銀行業資產質素轉差，3月底特定分類貸款比例達1.45%，按季增0.07百分點、按年增0.47百分點，但局方強調，儘管銀行業整體資產質素轉弱，但仍處健康水平，持牌銀行的平均流動性覆蓋比率第1季為166.0%，遠高於100%的法定最低要求。

金管局表示，銀行業貸款總額在第1季升0.9% ，其中在香港使用的貸款上升1.5%， 貿易融資及在香港境外使用的貸款則分別下跌 0.9%及0.4%。中國內地相關貸款在同期亦增加0.6%。

信用卡拖欠及撇帳微升

資產質素方面，住宅按揭貸款拖欠比率為0.06%；信用卡貸款拖欠比率及撇帳率亦錄得輕微上升，分別為0.25%及1.6%，按年增0.02%及0.11%。

而有關內地相關貸款，3月底被定義為特定分類貸款佔總額2.25%，按年增幅達1.1百分點，但單季增幅放慢0.04百分點；香港銀行業至3月底的中國內地相關貸款總額為4551億元。