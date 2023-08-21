本港7月通脹按月升1.8%　連續3個月放緩

政府統計處周一（21日）公布2023年7月份消費物價指數，7月份整體消費物價與一年前同月比較上升1.8%，較6月的相應升幅1.9%略低，連續3個月放緩。政府指，7月份基本消費物價通脹維持在溫和水平。而7月份的基本通脹率為1.6%，亦較6月份1.7%略低。

煙酒能源類通脹升幅仍為最高

政府統計處數據顯示，在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅最高的類別仍然為煙酒，上升18.4%；其次為電力、燃氣及水，上升9.9%。至於衣履、外出用膳及外賣等分類，亦有上升0.7%至6.6%不等。

2023年7月通脹分類數字：

煙酒（上升18.4%）

電力、燃氣及水（上升9.9%）

衣履（上升6.6%）

外出用膳及外賣（上升3.7%）

雜項服務（上升2.4%）

交通（上升2.1%）

雜項物品（上升2%）

住屋（上升0.7%）

基本食品（下跌0.5%）

耐用物品（下跌3.3%）

以2023年首7個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升2%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.9%、1.7%及1.8%。