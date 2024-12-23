本田日產據報今磋商合併　兩大「JDM」車企為何走上合併之路？

日本《共同社》報道，近日傳出合併的兩大汽車製造商日產(Nissan)及本田(Honda)將於今日(23日)正式啟動經營合併磋商，而另一大汽車生製商三菱汽車(Mitsubishi Motors)則會在2025年年初決定是否合併。據悉三家日本車廠合併後，將有望組成全球第三大汽車聯盟，以應對中國電動車車廠急速冒起和美國候任總統特朗普潛在關稅的挑戰。

三菱明年初決定會否加入 望成全球第三大汽車聯盟 報道指，3間公司的社長日內將向日本經濟產業省及國土交通省滙報，然後召開記者會作正式公布。本田及日產將討論共享生產線，以及本田向在美國缺乏暢銷車型的日產，提供混能電動車方案，以充分發揮兩間車企長處，加強盈利能力，但本田提出的合併條件尚包括日產的業績需呈現「V型復甦」。

對於傳出最快今日啟動合併磋商計劃，日產(日：7210)及本田(日：7267)汽車股價在東京早市分別升0.3%及1.2%。 事實上，本田(Honda)及日產(Nissan)都是許多人認識的著名日本汽車品牌。在上世紀八、九十年代，本田和日產推出了許多膾炙人口的經典車型，成為車迷的Dream Car，當中那些日本本土市場內銷的JDM(Japan Domestic Market) 深受日系車迷熱烈追捧。本田車系則以自然吸氣引擎高轉時的爽快感見稱，著名車款包括有著一代車手洗拿靈魂的NSX及NSX-R、Integra系列、S2000和Civic等。 至於日產，最為人熟知的車款包括Fairlady Z系列，以及被譽為「戰車」的Skyline GT-R系列，特別是R32和R34版本，更被稱為「神車」，在賽車界和街頭文化中享有極高的盛譽。

兩大 「JDM」 車企為何走上合併之路？ 然而，隨著電動車和自動駕駛技術的興起，日產和本田在技術和產品開發上都面臨著巨大的挑戰，導致兩家車企的市場競爭力下降。日產在過去幾年經歷了多次管理危機，尤其是前首席執行官戈恩(Carlos Ghosn)的醜聞，他因涉嫌挪用資金而流亡至黎巴嫩，這對日產的財務狀況造成了嚴重影響。 目前，電動車和混合動力車在內地汽車市場表現突出，佔整體新車銷售的比率約為四成，以Tesla為代表的電動車在全球主要國家和地區的市場份額亦相當可觀。至於引領中國市場的比亞迪，今年前11個月的銷量較去年同期增長了40%，大多數銷售在內地市場。反觀，本田在中國的銷量大幅減少31%，日產則下降11%。有分析預計兩家日本車廠今年的全年銷量將僅剩2019年的一半左右。目前，日本和歐洲車廠都陷入了爭奪市佔率的耐力賽中。