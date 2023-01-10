本田豪華汽車品牌Acura在內地停產

外電報道，廣汽本田已停止生產及銷本田的豪華汽車品牌Acura。（網上圖片）

《路透社》報道，廣汽集團（2238）於周一表示，旗下與日本本田汽車（Honda Motor）的合資公司廣汽本田已停止生產及銷售本田旗下的豪華汽車品牌Acura，不過會繼續透過合資企業的網絡向Acura客戶提供售後服務。有業內人士估計，上述公告並不完全等同於Acura完全退出中國市場，未來Acura或會以進口車方式在內地銷售。

Acura是本田汽車公司旗下高端汽車品牌，1986年在美國創立，原本鎖定北美市場，在內地國產化之前均在北美進行設計、開發和生產。一經推出，Acura即成為全美進口豪華車的銷量冠軍，並在2021年仍穩居美國豪華車市前五位。Acura於2006年起在內地生產，由於意識到內地客戶喜好與美國不同，所以於2016年開始實現國產化，透過廣汽本田成立全資子公司及成立Acura品牌事業部，以更加貼合中國用戶需求，生產和銷售國產車型。

2016 年起實現國產化以貼合用戶需求

2017年至2019年，先後推出CDX、TLX-L、RDX三款國產車型，年銷量分別約為1.6萬部、1萬部、1.5萬部，相對豐田汽車旗下二線日系豪華品牌凌志Lexus已經實現年銷量20萬部的突破。Acura銷售一直未達預期，2021年僅售出6,554部，按年減少45%。

去年4月，廣汽本田公布，為進一步促進電動化戰略落地，廣汽本田將整合廣汽Acura品牌資源，加入到電動化事業中。不過最終，廣汽本田2023年起不再生產及銷售廣汽Acura品牌的現有產品。

廣汽日前公布12月份數據，汽車產量199,748部，按年下降25.46%；銷量206,001部，下降11.8%。2022年度，累計汽車產量248萬部，銷量243萬部，按年分別增加16.0%及13.50%。