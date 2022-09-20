朱克伯格今年身家縮水710億美元　全球富豪排名跌至第20位

Meta創辦人朱克伯格今年身家跌逾一半、「縮水」710億美元 全球億萬富豪排第20名

Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）放眼元宇宙（metaverse）成本高昂，今年以來，他的財富蒸發710億美元，根據彭博億萬富豪指數顯示，今年以來朱克伯格的財富已減少約56%，最新跌至約559億美元，在全球億萬富豪中排名急跌14位至最新的第20位，為2014年以來的最低排名。

彭博社指出，環球經濟大幅放緩，股市受壓，不少科技界富豪身家都有所萎縮亞馬遜Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）就從富豪榜第二位跌落第三位，身家減少46億美元。Google創辦人Larry Page家亦減少34億美元，今年排名兩位至第七。不過仍以朱克伯格的跌幅最顯著。在不到兩年前，朱克伯格的財富多達1,060億美元，2021年9月高峰期時，他的身家1,420億美元。