李兆基逝世｜投資彪炳被封「亞洲股神」 不敵海嘯自嘲「冒牌股神」

人稱「四叔」的恒基兆業地產(012)創辦人李兆基於今日黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，積閏享壽97歲。李兆基一生成就顯赫，除了在地產界成就豐厚，投資成績亦彪炳，更曾經表示「買股票好過買樓」，雖然及後樓市走勢大幅跑贏股市，但當年他已被籲為「香港巴菲特」及「亞洲股神」。
私人投資公司曾勁賺千五億
李兆基於2004年成立私人投資公司兆基財經企業，資產500億元，由其親自領軍投資，據指大手押注多隻明星新股而大賺，包括中國人壽(2628)、中國平安保險(2318)、中國神華(1088)、碧桂園(2007)及領展(823)。及至2006年，李兆基指兆基財經企業的資產已高達1,000億元，及至2008年金融海嘯來臨之前，再升至2,000億元，意味高峰時期勁賺1,500億元。
由於李兆基投資成績耀眼，每年恒地股東會更成為小股東向他查詢「股票貼士」的場合，李兆基亦有備而來，曾被傳媒拍到他持有一張寫滿股票編號的名單。
金融海嘯前大手撈底慘輸
在2007年至2008年金融海嘯來臨前，李兆基多次出手掃貨，並會公開分享買股心得，2007年11月曾豪言已準備好100億元入市撈底。不過風暴席捲之後，據指兆基財經資產蒸發近半，自此李兆基減少公開發表股市預測，指不希望連累股民輸錢，並由於自已在金融海嘯前「睇錯市」而自嘲「冒牌股神」，稱「我唔係股神，只是股民，最多是冒牌股神」。
恒指3萬點即捐10億做慈善
李兆基與「恒指3萬點」有橫跨多年的淵源。在2007年9月已預測恒指可見3萬點，惟大市在翌月31,958點見頂後急挫。他於2010年再堅持大市可上3萬點，並豪言自已的願望「是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善；以每人資助一萬元計，每年有10萬人受惠」。其後恒指於約10年後、即2017年底再突破3萬點大關，李兆基亦兌現承諾，捐出10億元善款。他及後再許下諾言，指恒指見4萬點，會每年捐20億元。