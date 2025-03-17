李兆基逝世｜投資彪炳被封「亞洲股神」 不敵海嘯自嘲「冒牌股神」

人稱「四叔」的恒基兆業地產(012)創辦人李兆基於今日黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，積閏享壽97歲。李兆基一生成就顯赫，除了在地產界成就豐厚，投資成績亦彪炳，更曾經表示「買股票好過買樓」，雖然及後樓市走勢大幅跑贏股市，但當年他已被籲為「香港巴菲特」及「亞洲股神」。

私人投資公司曾勁賺千五億

李兆基於2004年成立私人投資公司兆基財經企業，資產500億元，由其親自領軍投資，據指大手押注多隻明星新股而大賺，包括中國人壽(2628)、中國平安保險(2318)、中國神華(1088)、碧桂園(2007)及領展(823)。及至2006年，李兆基指兆基財經企業的資產已高達1,000億元，及至2008年金融海嘯來臨之前，再升至2,000億元，意味高峰時期勁賺1,500億元。