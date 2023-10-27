李克強病逝｜「地攤經濟」舒緩失業潮　任內GDP年均增6.2%

周五（27日），新華社及央視新聞報道，時任國務院總理李克強逝世，他任內提出多項經濟措施，包括被坊間形容為帶動低迷經濟的「地攤經濟」學，而他任內，內地的GDP年均增6.2%。

李克強 「地攤經濟」舒緩失業潮

「地攤經濟」一字最先由李克強於2020年提出，他表示，目的希望透過路邊攤，以舒緩中美貿易戰及疫情引致的失業潮。李克強當時表示，「地攤經濟」能為增加新的就業機會創造良好環境，又指西部地區一個城市因而新增3.6萬個地攤，一夜之間新增10萬多個就業空缺，有助年青人緩衝失業影響。

根據內地《艾媒研究院》預計，2023年內地「地攤經濟」規模，將突破30萬億元人民幣，同時帶動低端消費品發展，如啤酒、調味料等；《艾媒研究院》又指，「地攤經濟」消費大多是在夜間，也進一步帶動城市夜經濟發展，料就業提升亦推動餐飲旅遊、商貿零售、農林牧漁、紡織服裝等大消費產業的獲利持續向上。

李克強任內GDP年均增6.2%

據內地政府工作報告數據顯示，過去5年經濟發展再上新台階。國內生產總值（GDP）增加到121萬億元，5年年均增長5.2％，10年增加近70萬億元、年均增長6.2％，在高基數基礎上實現了中高速增長、邁向高質量發展。

至於李克強任內，財政收入亦增至20.4萬億元；糧食產量連年穩定在1.3萬億斤以上；工業增加值突破40萬億元；城鎮新增就業年均1,270多萬人；外匯儲備穩定在3萬億美元以上，反映經濟實力明顯提升。他任內5年間，國內總體赤字率控制在3％以內，政府負債率另控制於50%左右。