李嘉誠做香港首富靠「分享利潤」？精選15句「超人」營商名言

如果在競爭中，你輸了，那你輸在時間；反之，你贏了，也贏在時間

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如果在競爭中，你輸了，那你輸在時間；反之，你贏了，也贏在時間

如果在競爭中，你輸了，那你輸在時間；反之，你贏了，也贏在時間

如果在競爭中，你輸了，那你輸在時間；反之，你贏了，也贏在時間

如果在競爭中，你輸了，那你輸在時間；反之，你贏了，也贏在時間