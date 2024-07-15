李嘉誠做香港首富靠「分享利潤」？精選15句「超人」營商名言

李嘉誠為香港，甚至全球商界都認識的一位名人，蟬聯多年香港港首富的他，身家坐擁約362億美元（折合約2,826.25億港元）的財富。被港人稱為「李超人」的他，不只擁有驚人財富，日常一舉一動都有不少影響力，包括他旗下的投資及營商之道，他在以往多個場合中說過的經典金句亦教人津津樂道。
李嘉誠經典金句1：
- 如果在競爭中，你輸了，那你輸在時間；反之，你贏了，也贏在時間
- 有錢大家賺，利潤大家分享，這樣才有人願意合作
- 人們讚譽我是超人，其實我並非天生就是優秀的經營者。到現在只敢說經營得還可以，我是經歷了很多挫折和磨難之後，才領會了一些經營的要訣
- 學做任何事都要「按部就班」，急不得
- 要糾正別人之前，先反省自己有沒有犯錯
李嘉誠經典金句2：
- 投資時就要先設想，投資失敗可以到甚麼程度？成功的多幾倍都沒關係，我也曾投資賺十多倍都有，有的生意也做得非常好，虧本的很少，因我不貪心
- 始終保持創新意識，用自己的眼光注視世界，而不隨波逐流
- 壞人固然要防備，但壞人畢竟是少數，人不能因噎廢食，不能為了防備極少數壞人，連朋友也拒之門外
- 我從不間斷讀新科技、新知識的書籍，不至因為不瞭解新訊息而和時代潮流脫節
- 一個人一旦失信於人一次，別人下次再也不願意和他交往或發生貿易往來了
李嘉誠經典金句3：
- 那些私下忠告我們，指出我們錯誤的人，才是真正的朋友
- 世界上並非每一件事情，都是金錢可以解決的，但是確實有很多事情需要金錢才能解決
- 精明的商家，可以將商業意識滲透到生活中的每一件事，甚至是一舉手一投足；充滿商業細胞的商人，賺錢可以是無處不在、無時不在
- 當生意更上一層樓的時候，絕不可有貪心，更不能貪得無厭
- 賺錢靠機遇，成功靠信譽，別人如果放棄，就要出手