李嘉誠再「現身」 基金會為新加坡引入治癌神器

長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠再次「現身」公益活動，李嘉誠基金會與新加坡國家投資公司淡馬錫旗下信託基金會聯合公布，將Histotripsy（組織碎化技術）腫瘤臨床試驗引入新加坡，聯手向新加坡兩家醫院(新加坡國家癌症中心和新加坡國立大學癌症研究所)引入該治癌儀器。李嘉誠發表預錄短片祝賀，再次形容該Histotripsy機器「不可思議」。

預錄短片再次形容「不可思議」

李嘉誠於預錄短片稱能和淡馬錫基金合作，聯手送給新加坡兩家醫院治癌儀器，是他的榮幸，希望這尖端技術能為許多與癌症戰鬥的病人，帶來喜出望外的希望，減少痛楚，還能讓患者迅速康復，帶著新的希望和活力繼續生活，李嘉誠稱當第一次聽到這不可思議的新儀器，深深被其潛力震撼，利用超聲波來碎化癌細胞，無創、無輻射，不用消融，確實令人驚嘆。

「與淡馬鍚基金有深深共鳴」

李嘉誠表示，在一個極度需要醫療創新來應對癌症的世界裏，推動進步的力量，有合作精神，與慈善公益心特別重要。他高興兩家的使命如此相似，淡馬錫基金「為每一代人打造更好的未來」，跟他「萬變社會，不變承諾」有深深的共鳴。