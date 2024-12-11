李嘉誠周凱旋代表香港　膺福布斯亞洲慈善英雄榜

福布斯公布2024年度「亞洲慈善英雄榜」，表揚全球15名慈善家。香港代表包括長和系創辦人李嘉誠及維港投資聯合創辦人周凱旋，內地上榜的則是小米(1810)創辦人雷軍。
李嘉誠向醫學院捐治癌機
根據榜單描述，李嘉誠在過去一年持續進行醫療相關捐助，包括向香港大學和香港中文大學各捐贈兩台治療肝癌的設備，並承諾斥資600萬美元購買機器，為20名患者提供治療及進行工作人員培訓。
此外，李嘉誠基金會曾捐贈1,100萬英鎊用於重建劍橋大學早期癌症研究所的大樓，並建立尖端研究設施。今年2月，他向美國史丹佛大學捐贈1,500萬美元，以培養企業家，特別是在健康科學和技術領域，並支持免疫相關和神經遺傳疾病的療法研究。
周凱旋資助1.8萬DSE女考生考試費
周凱旋則在榜單中被描述為透過基金會推動「親愛的妳：善用錢計劃」，為逾1.85萬名2025年應考香港中學文憑考試(HKDSE)的全日制官立及津貼中學女同學提供每人3,300元的助學金，以支付報考6科的考試費用。此外，周凱旋基金會在今年2月向新加坡最大的公共醫療機構SingHealth捐贈100萬新加坡元，為經濟困難的女性提供先進的癌症治療補貼。
內地僅小米雷軍上榜
內地唯一上榜人士為小米創辦人雷軍，向武漢大學捐贈13億元人民幣。此外，UNIQLO母企迅銷(6288)創辦人兼董事長柳井正，則向加州大學洛杉磯分校的日本人文學科研究提供3,100萬美元資助。