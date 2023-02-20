李嘉誠基金會新增2022版　首次引李嘉誠及李澤楷入局　改章程為搶人才？

本地傳媒報道，原由李嘉誠幼子李澤楷領導的電盈（008）控股股東相關人員任職之Progressive Education Foundation（PEF），今年初擴大董事會，首次加入「誠哥」李嘉誠及李澤楷入局，亦修改章程擬為搶人才。

董事人數僅6人 大仔李澤鉅無份

報道引用公司註冊處上載資料，指出自今年1月起，PEF易名為「李嘉誠基金會2022」，亦擴大董事席位數目至6名，新增包括李嘉誠、李澤楷、李嘉誠的妻舅莊學熹，及長實執行董事鮑綺雲共4人，而李嘉誠的長子、長實及長和（001）主席李澤鉅則無份在內；而相較李嘉誠基金會的董事共16人的規模，李嘉誠基金會2022的董事會架構明顯較細。

更改章程為搶人才？

報道根據李嘉誠基金會2022的最新章程，以促進本港、內地或全球的教育質量及其他事宜為先，繼而提出頒授獎學金、助學金、津貼、獎勵及獎品，並旁及促進宗教及促進大乘佛教、救濟貧苦，甚至減輕疾病等，與原有的李嘉誠基金會聚焦於教育、醫療及公益，有一定分別。

今次李嘉誠在2022版的基金會中修改章程，以教育為優先，與行政長官李家超為首的政府提出「搶人才」、「育人才」不約而同類近，並且倡導提升競爭力。

報道又稱，過往李嘉誠基金會作出捐獻的逾300億元中，教育長期佔最大項，但近兩年疫情關係，在2020年及2021年，則以醫療及公益的領域投入的項目相對佔數目及金額較多，直至2022年，教育方面的投入數目及金額再次增加。