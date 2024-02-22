李嘉誠嬋聯福布斯香港富豪榜首位 身家縮水 受累咩原因？

福布斯公布2024年度香港50大富豪榜，合共財富由去年的3,240億美元，跌8.6%，至2,960億美元(約2.3萬億港元)，當中30名上榜富豪的資產全告縮水，包括嬋聯首位的長和系創辦人李嘉誠，其身家為362億美元，去年同期為390億美元，減幅達7.2%，第二及第三名仍為恒基地產(012)創辦人李兆基及新世界發展(017)主席鄭家純及其家族。李兆基身家有270億美元，少11%，鄭家純則有221億美元，減幅達23.5%或78億美元(約608億港元)，以金額計，跌幅最勁。

樓市下滑及恒生指數重挫

福布斯指，預期本港去年經濟增長僅3.2%，受到旅遊及消費帶動，不過，後疫情的復甦表現不似預期，同時新股(IPO)市場低迷、樓市下滑、恒生指數累挫28%等等因素影響。其中李嘉誠身家則受累長江實業集團(1113)股價下滑拖累，恒地期內股價更累瀉三成。