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財經
2024-02-22 18:20:59

李嘉誠嬋聯福布斯香港富豪榜首位 身家縮水 受累咩原因？

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李嘉誠嬋聯福布斯香港富豪榜首位 身家縮水 受累咩原因？

長和系創辦人李嘉誠身家為362億美元，嬋聯香港富豪榜首。(資料圖片)

福布斯公布2024年度香港50大富豪榜，合共財富由去年的3,240億美元，跌8.6%，至2,960億美元(2.3萬億港元)，當中30名上榜富豪的資產全告縮水，包括嬋聯首位的長和系創辦人李嘉誠，其身家為362億美元，去年同期為390億美元，減幅達7.2%，第二及第三名仍為恒基地產(012)創辦人李兆基及新世界發展(017)主席鄭家純及其家族。李兆基身家有270億美元，少11%，鄭家純則有221億美元，減幅達23.5%78億美元(608億港元)，以金額計，跌幅最勁。

樓市下滑及恒生指數重挫

福布斯指，預期本港去年經濟增長僅3.2%，受到旅遊及消費帶動，不過，後疫情的復甦表現不似預期，同時新股(IPO)市場低迷、樓市下滑、恒生指數累挫28%等等因素影響。其中李嘉誠身家則受累長江實業集團(1113)股價下滑拖累，恒地期內股價更累瀉三成。

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第四名及第五名分別是李錦記李氏家族及九龍倉(004)高級顧問吳光正，與2023年度排名相同，前者財富為177億美元，按年減8.2%，後者則為137億美元，少18.9%

周凱旋及周勝馥新上榜

今年新面孔包括李嘉誠旗下維港投資(Horizons Ventures)聯合創始人周凱旋(Solina Chau)，排第35，身家約23億美元；Lalamove創辦人周勝馥(Shing Chow)則排41位，身家約19億美元；及排34位、控制怡和集團的Keswick家族，其身家約23.5億美元。

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