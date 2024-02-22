李嘉誠蟬聯福布斯香港富豪榜首位 身家縮水 受累咩原因？

福布斯公布2024年度香港50大富豪榜，合共財富由去年的3,240億美元，跌8.6%，至2,960億美元(約2.3萬億港元)，當中30名上榜富豪的資產全告縮水，包括蟬聯首位的長和系創辦人李嘉誠，其身家為362億美元，去年同期為390億美元，減幅達7.2%，第二及第三名仍為恒基地產(012)創辦人李兆基及新世界發展(017)主席鄭家純及其家族。李兆基身家有270億美元，少11%，鄭家純則有221億美元，減幅達23.5%或68億美元(約530億港元)，以金額計，跌幅最勁。
樓市下滑及恒生指數重挫
福布斯指，預期本港去年經濟增長僅3.2%，受到旅遊及消費帶動，不過，後疫情的復甦表現不似預期，同時新股(IPO)市場低迷、樓市下滑、恒生指數累挫28%等等因素影響。其中李嘉誠身家則受累長江實業集團(1113)股價下滑拖累，恒地期內股價更累瀉三成。
第四名及第五名分別是李錦記李氏家族及九龍倉(004)高級顧問吳光正，與2023年度排名相同，前者財富為177億美元，按年減8.2%，後者則為137億美元，少18.9%。
周凱旋及周勝馥新上榜
今年新面孔包括李嘉誠旗下維港投資(Horizons Ventures)聯合創始人周凱旋(Solina Chau)，排第35，身家約23億美元；Lalamove創辦人周勝馥(Shing Chow)則排41位，身家約19億美元；及排34位、控制怡和集團的Keswick家族，其身家約23.5億美元。