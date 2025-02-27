熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-02-27 13:47:00

福布斯2025｜李嘉誠蟬聯香港首富　身家373億美元

分享：
《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，李嘉誠以373億美元身家，蟬聯本港首富的寶座。(資料圖片)

《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，李嘉誠以373億美元身家，蟬聯本港首富的寶座。(資料圖片)

adblk5

《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，首位仍然是長和系創辦人李嘉誠，估計他的身家為373億美元(約2,909億港元)，較去年估算高出3%，繼續蟬聯本港首富的寶座。

李嘉誠去年向中大贈治肝癌儀器，曾表示香港經濟面臨挑戰，並非靠「簡單投入就一定得」。(資料圖片) 恒地創辦人李兆基以292億美元排第二位。(資料圖片) 新世界主席鄭家純家族以195億美元身家排第三。(資料圖片) 被指為李嘉誠的「紅顏知己」周凱旋今年排名降至42位，估計身家為19.5億美元。 華人置業劉鑾雄排第5，估計身家136億美元。(資料圖片) 阿里巴巴主席蔡崇信排第8，估計身家108億美元。(資料圖片)

恒地「四叔」排第二   第三鄭家純身家縮水

至於第二至第四位則維持不變，恒地創辦人「四叔」李兆基以292億美元(約2,278億港元)排第二位，第三及第四位分別為新世界(港交所：017)主席鄭家純家族及李錦記集團的李氏兄妹，身家分別達195億美元(約1,521億港元)和162億美元(約1,264億港元)。

adblk6

《福布斯》表示，上榜的30位富豪的財富均有增加，其中李嘉誠繼續佔據榜首，財富小幅上漲至373億美元。雖然李嘉誠旗下長實(港交所：1113)股價下跌，但其投資組合中有表現較好的投資，例如視訊會議巨頭Zoom Communications，彌補了有關缺口。而鄭家純雖然仍位居富豪榜第三位，但財富跌幅最大，減少了26億美元。

周凱旋降至42位  身家152億港元

至於被指為李嘉誠的「紅顏知己」、維港投資(Horizons Ventures)聯合創始人周凱旋(Solina Chau)，今年排名由去年的第35位降至42位，估計身家為19.5億美元(約152億港元)。

《福布斯》2025年度香港十大富豪：

排名 富豪 2025年身家 2024年身家
第1位 李嘉誠(長和系) 373億美元 362億美元
第2位 李兆基(恒基地產) 292億美元 270億美元
第3位 鄭家純家族(新世界) 195億美元 221億美元
第4位 李氏兄妹(李錦記集團) 162億美元 177億美元
第5位 劉鑾雄(華人置業) 136億美元 131億美元
第6位 鄺肖卿(新地新老太) 120億美元 114億美元
第7位 吳光正(會德豐及九倉系) 117億美元 137億美元
第8位 蔡崇信(阿里巴巴) 108億美元 85億美元
第9位 呂耀東(銀河娛樂) 94億美元 121億美元
第10位 蔡志明(玩具大王) 81億美元 82億美元
周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 3_29.jpg 8_12.jpg 7_14.jpg

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能