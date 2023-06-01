李家超：復蘇勢頭勁加上內地機遇　本地經濟正持續改善

香港零售高峰會今日（1日）展開，行政長官李家超亦有出席並致詞，他指新冠疫情對本港零售業帶來前所未有打擊，但零售業期間仍不斷努力渡難關，現時市場已回暖，復蘇勢頭強勁加上內地旅客重臨的機遇，本地經濟正持續改善。

李家超表示，今年首4月期間已接待約730萬名旅客，零售市場亦同時回暖，在今年首季的總銷貨價值和數量，都錄得超過兩成的按年增長，展現了良好的復甦勢頭。

消費券助力零售市道復甦

李家超說，今年政府推出兩期消費券計劃，帶動市民和旅客消費，對零售業進一步復甦起了積極作用；他亦鼓勵業界，該善用本港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，以粵港澳大灣區作切入點，把握內地市場機遇。同時，他相信香港會永遠成為購物天堂，對香港經濟前景樂觀。

謝邱安儀冀特首加強專才職業培訓

香港零售管理協會主席謝邱安儀致詞時表示，在復甦路上本地零售業仍面對多項挑戰，包括外圍環境不明朗、租金水平上漲等，亦面對各行搶人才，故業界需要吸納本地和大灣區人才加入，希望特首和相關專員，可以加強專才職業培訓助解燃眉之急。