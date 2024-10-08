李家超：持續優化各項互聯互通措施　促進大灣區金融市場融合

行政長官李家超在一個論壇致辭說，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布五周年，本港一直積極融入國家發展大局，同時強化國際連繫，為國家高質量發展和高水平開放貢獻力量。特區政府會繼續善用香港作為金融中心的領先優勢，持續深化互聯互通和民生金融，為大灣區金融合作注入動能。

李家超說當局積極深化大灣區民生金融

李家超表示，大灣區是跨境金融互聯互通的重要試驗場和參與者，香港和大灣區內地城市金融市場的互聯互通不斷增量擴容，多個項目相繼落成，包括深港通、債券通、跨境理財通、交易所買賣基金ETF納入互聯互通等，肯定香港作為超級超級聯繫人、超級增值人重要角色。