李寧公布斥最多30億元回購股份股價反彈　瑞銀料收購港匯東對股價負面 (更新)

購回不超過2.6億股股份

李寧公告表示，擬行使一般授權權力，購回公司股份。根據購回授權，公司獲准購回不超過2.6億股股份，即於股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份總數的10%。

李寧指出，董事會對集團業務前景及長遠增長充滿信心，其認為公司的現行股價低於其內在實際價值，相信現有的財務資源可讓其實施股份購回計劃，且根據該計劃購回股份將不會對集團的業務營運或現金流量狀況造成不利影響。此外，股份購回計劃將增加每股股份盈利，並認為股份購回計劃符合公司及其股東的整體最佳利益。