李寧公布斥最多30億元回購股份股價反彈　瑞銀料收購港匯東對股價負面 (更新)

藍籌股李寧（2331）日前披露，擬斥資逾27億港元購入「港匯東」作香港總部，周一（11日）股價一度挫近14%，創逾三年半低，市值單日蒸發80億。
周二（12日）公司公布斥最多30億元回購股份，股價反彈，現報19.16元，升4.6%。
購回不超過2.6億股股份
李寧公告表示，擬行使一般授權權力，購回公司股份。根據購回授權，公司獲准購回不超過2.6億股股份，即於股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份總數的10%。
李寧指出，董事會對集團業務前景及長遠增長充滿信心，其認為公司的現行股價低於其內在實際價值，相信現有的財務資源可讓其實施股份購回計劃，且根據該計劃購回股份將不會對集團的業務營運或現金流量狀況造成不利影響。此外，股份購回計劃將增加每股股份盈利，並認為股份購回計劃符合公司及其股東的整體最佳利益。
瑞銀：料對股價產生負面影響
對於李寧收購「港匯東」，大行瑞銀發表報告指，因是次就非核心業務作開支，預料會對李寧股價產生負面影響，而目前該行給李寧目標價為39元，評級為「買入」。
李寧擬以「港匯東」作香港總部
周日（10日）李寧公布，斥資22.08億元向恒地（012）收購位於北角電氣道的商業大樓「港匯東」，收購總代價共涉約27.96億元，涉及物業總建築面積約14.4萬方呎，樓宇包含22層商業/辦公空間及兩層零售區域，而部分樓面擬用作集團於香港總部。