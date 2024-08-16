李寧半年盈利跌近8%，中期派息增4%至37.75分人民幣。

李寧（2331）公布截至2024年6月底止中期業績，上半年盈利少賺8%，至19.5億元（人民幣，下同）；派中期息37.75分，按年升約4%。 期內，集團純利超過19億元，惟EBITDA（除息稅折舊及攤銷前盈利）增長百分之0.5至34億元。中期收入則逾143億元，按年升約2%，佔收入超過一半的鞋類收入78.4億元，按年升4.4%；來自服裝收入跌近5%至53.8億元。

李寧集團毛利率上升 集團毛利率上升1.6個百分點至50.4%，主要是新品折扣改善；毛利率較高的直接面對消費者渠道收入佔比按年上升，以及存貨撥備計提按年減少；整體銷售及經銷開支43.3億元，按年升近10%，因為增加推廣宣傳、薪金增長等；累計計提的預期信貸虧損撥備近5,598萬元，按年升逾兩成。

李寧國內銷售點有增加 銷售點方面，截至6月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,239個，較上一季末淨增加25個，本年至今淨減少1個。在淨減少的1個銷售點中，零售業務淨減少3個，批發業務淨增加2個；「李寧YOUNG」的銷售點數量共計1438個，較上一季末淨增加33個，本年至今淨增加10個。 此外，截至2024年6月30日，集團有僱員5,003名，2023年下半年為4,845名。其中集團總部、廣西供應基地及零售附屬公司僱員4,806名，其他附屬公司僱員197名。

展望鞏固公司運動消費市場領先地位 集團展望，隨著中國一系列深化市場改革的政策紮實推進，將為集團提供更有活力的市場環境、開闢更為廣闊成長空間。集團將恪守既定的發展戰略，並通過基本盤生意穩健發展、產品結構優化升級、放眼未來擇機破局、優化市場拓展策略的戰略舉措，進一步鞏固公司在運動消費市場的領先地位。