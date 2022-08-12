李寧業績佳獲券商看好 股價升至１月高

李寧（2331）公布中期多賺11.6%至21.9億元（人民幣，下同），收入升21.7%至124.1億元，淨利率由19.2%下降至17.6%，毛利率下降5.9個百分點至50.0%。不派中期息。聯席行政總裁高坂武史指出，7月及8月份店舖的銷售及人流有改善，8月的情況比7月更好一些，同時給予的產品折扣有改善。不過，整體情況尚未恢復至疫情之前。

李寧股價高開後持續上升，最多升6.8%至71.45元，創1個月高位，為最大升幅藍籌，券商建議吸納。高盛發表報告，維持確信買入，目標價91元。報告認為，由於渠道組合和投資，令毛利率低過該行預期，這被更好的銷售額、政府補助和融資收入抵銷。該行認為李寧在艱難的環境下給出了一份穩健的業績，尤其是去年基數較高，反映其品牌的強勁勢頭和管理層的強大執行力。

摩根士丹利在業績前發表研究報告指出， 8月起在低基數效應下而疫情不會升級的前題下，下半年銷售目標或更容易實現。該行給予增持評級，予目標價89元。

集團副總裁及首席財務官趙東升在業績記者會上表示，上半年毛利率受壓，受到直營店及電商毛利率下跌的影響較大，集團加大折扣，維持收入增長。

7 、 8 月銷售及折扣率改善

對於下半年的走勢，集團仍然會透過有效調整毛利率，以追求收入及利潤增長。他又提到，集團在今年3月時訂下毛利率53%的目標指引，能否達標取決於疫情及外部環境的變化。倘若內地的疫情有好轉，相信可以達標。對於成本控制方面，會維持今年初的指引，相信下半年不會有太大改變。

錢煒提到，7月起折扣率開始改善，與上半年對比呈恢復狀態，但整體客流量目前仍未完全恢復至正常水平。