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財經
2024-01-16 21:36:49

李強指內地去年經濟增長料5.2% 提五點推動世界經濟復甦

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李強指內地去年經濟增長料5.2% 提五點推動世界經濟復甦

國務院總理李強出席達沃斯世界經濟論壇並發表特別致辭，他表示，內地2023年經濟預計增長5.2%。(美聯社)

國務院總理李強出席達沃斯世界經濟論壇並發表特別致辭，他表示，內地2023年經濟預計增長5.2%

李強表示，是次年會以「重建信任」為主題，非常契合人們的關切。信任建立在我們對人類美好未來憧憬並願意為之共同努力基礎之上。就重建信任、加強合作、推動世界經濟復甦提出五點建議：一是加強宏觀經濟政策協調，堅定維護多邊貿易體制，更好匯聚世界經濟增長合力。二是加強國際產業分工協作，堅定不移推進貿易和投資自由化便利化，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。三是加強國際科技交流合作，攜手打造開放、公正、非歧視的科技發展環境，打破制約創新要素流動的壁壘。四是加強綠色發展合作，破除各種綠色壁壘，共同推進綠色轉型，堅持共同但有區別的責任原則，積極應對全球氣候變化。五是加強南北合作、南南合作，全面落實聯合國2030年可持續發展議程，彌合發展鴻溝，著力建設普惠包容的世界經濟。

是全球發展重要引擎

內地傳媒引述他表示，中國是重信守諾的國家，始終以最大的誠意，付出最大的努力，以實實在在的成果，向世人證明內地是最值得信任的！中國近年一直是全球發展重要引擎，正以高品質發展全面推進中國式現代化，產業基礎、要素稟賦、創新能力等基本面良好穩固，經濟長期向好的總體趨勢不會改變，將持續為世界經濟發展提供強大動力。

選擇內地市場不是風險而是機遇

另外，內地具有超大規模市場並處於需求快速釋放階段，在新型城鎮化、綠色轉型等方面將形成規模龐大的發展增量，將為世界貿易、投資增長提供更寬廣天地。不管世界形勢如何變化，內地都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會愈開愈大。選擇內地市場不是風險，而是機遇。我們敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資內地，將穩步擴大制度型開放，繼續縮減外資准入負面清單，保障外商投資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

中國自己不搞「毀約退群」

其後李強就人工智慧全球治理、多邊體系等問題作回應，強調要堅持以人為本、普惠包容，以「善治」促「善智」，引導人工智慧朝著有利於人類文明進步方向發展；真正的多邊主義，應基於以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，中國自己不搞「毀約退群」，也不要求其他國家「選邊站隊」，始終是維護多邊主義的堅定力量。

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