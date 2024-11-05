李強：中國經濟良好基本面沒變 對經濟發展充滿信心

李強表示，中國經濟良好基本面沒有改變，中國政府亦有能力推動經濟持續向好。(路透社資料圖片)

國務院總理李強說，中共中央政治局在9月26日召開會議，部署經濟工作，中央政府推出一籃子增量政策，社會反響熱烈，近日中國主要經濟指標全面回升，市場信心明顯增強，社會預期顯著改善，經濟運行出現很多積極變化，呈現良好態勢。他認為，至少說明兩點，中國經濟良好基本面沒有改變，中國政府亦有能力推動經濟持續向好。

李強出席第七屆中國國際進口博覽會開幕式致辭表示，中國經濟前三個季度在去年高基數的基礎上，仍實現4.8%的增幅，在世界主要經濟體中位居前列，特別是新動能在加快成長壯大，高新技術產業投資保持雙位數的高增長，人工智能、先進製造、綠色經濟等新興產業蓬勃發展。