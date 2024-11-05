李強：中國經濟良好基本面沒變 對經濟發展充滿信心

國務院總理李強說，中共中央政治局在9月26日召開會議，部署經濟工作，中央政府推出一籃子增量政策，社會反響熱烈，近日中國主要經濟指標全面回升，市場信心明顯增強，社會預期顯著改善，經濟運行出現很多積極變化，呈現良好態勢。他認為，至少說明兩點，中國經濟良好基本面沒有改變，中國政府亦有能力推動經濟持續向好。
李強出席第七屆中國國際進口博覽會開幕式致辭表示，中國經濟前三個季度在去年高基數的基礎上，仍實現4.8%的增幅，在世界主要經濟體中位居前列，特別是新動能在加快成長壯大，高新技術產業投資保持雙位數的高增長，人工智能、先進製造、綠色經濟等新興產業蓬勃發展。
他表示，中國面對經濟下行壓力，有條件加大逆周期調節力度，財政和貨幣政策都有較大空間，政策工具也更豐富，宏觀調控的精準度和有效性不斷增強，同時中國不斷激發經濟的內生動力，因此無論對今年目標的實現，或對今後一個時期中國經濟的發展，中國都是充滿信心。
深度融入世界腳步不會停歇
李強強調，對外開放是中國的基本國策，無論世界形勢如何變化，中國擴大高水平開放、深度融入世界的選擇不會變，腳步不會停歇，中國願與各方攜手建設開放性世界經濟。
原文刊登於 香港電台