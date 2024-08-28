李氏大藥廠中期純利激增2.87倍 擬派息2仙

公司表示，收益上升主要原因是獲納入最新版國家醫保目錄的產品銷情理想，尤其是曲前列尼爾注射液《芮旎爾®》、《芮舒延®》及《曲特恪®》，分錄得 56.8%、187.2%及 232.1%的可觀增長。此外，藥品集採計劃之選定產品銷售增長可觀，如那曲肝素鈣注射液《立騰菁®》銷售額急增十倍。

公司指，為了應對國內製藥行業重重障礙，將策略轉向專利及仿製藥，專利及仿製藥和引進產品的銷售額分別佔集團收益61.1%及38.9%；引進產品、專利及仿製產品的收益增長率分別為6.6%及 47.9%。

展望2024年，公司主席李小芳表示，為了應對市場競爭加劇，尤其獲納入國家醫保計劃或國家藥品集採計劃的產品利潤較低、加上經營成本上升，集團將堅持實施嚴格的成本控制措施，並強調整條價值鏈的效率，特別是銷售和研發職能，如善用集團研發優勢之餘；冀採取不同積極措施，銳意提高集團的盈利能力、加強營運效率，並確保集團的長遠可持續發展。

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