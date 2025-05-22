李澤鉅：不敢預測經濟 集團需確保財務健康 港口交易全力配合審查

長實集團(1113)舉行股東周年大會舉行股東周年大會，李澤鉅於會上表示，今年世界有很多不確定因素，不敢輕易預測，惟目前香港正經歷另一場「stress test」壓力測試，現時必須確保集團財務健康，持有多些現金，借貸較少，小心駛得萬年船。對於回購股份，李澤鉅表示，公司在2022年曾斥約2億回購450萬股，回購行動要視乎市況。另外，今年長和全年股息為2.202元，按年跌13%，李澤鉅指未來會否增加派息要視乎多項因素，由於現時有很多不確定因素，故很難對未來作一個估計。
在各項業務方面，李澤鉅指出，長實物業銷售業務的收益連續2年下跌，反央集團之前買地「嚴守紀律」，5至6年前地價高峰時較少買地，這兩年物業銷售貢獻自然減少，是計劃的一部分，不是一個意外。他又指，集團的經常性收入項目，包括如收租物業、環球基建業務及社會基礎設施投資組合的表現不錯，現時集團約88%溢利貢獻來自這類經常性收入項目。
同時，李澤鉅亦提到，現時香港零售及寫字樓物業的市場需求確實比較慢。但公司約88%溢利貢獻來自具經常性收入的項目，有能力抵禦本地租賃市場的挑戰。目前集團香港投資物業組合之出租率約86%。他預測香港寫字樓市場仍需時走出低潮，期望等到市況好轉時，長江集團中心二期的租務表現會愈來愈好。
對於集團零售業務，黎啟明表示，預計歐洲、亞洲、東盟國家業務將會保持強勁增長，也將會在那些平均可在一年內實現資本回報的地區增加店舖數目，以及O+O平台數目。集團亦會善用其超過1.7億忠誠顧客群，加強與顧客的互動，並進一步發展其O+O平台策略，因為這個策略都已經在集團營運的所有市場中，帶來了很顯著的成功、很顯著的收入。
電訊業務方面，集團聯席董事總經理兼財務董事陸法蘭表示，旗下3英國與Vodafone的合併，早前已公布預計合併將於今年內完成，各方正努力完成所需程序。至於會否分拆電訊業務在歐洲上市，他稱，集團收到不同提案，不過，目前董事會沒有做出任何決定。
當有股東問及備受關注的港口交易一事時，長和集團聯席董事總經理黎啟明表示，建議出售港口交易需經過很多審查，集團一定全力配合，在未得到批准前，絕對不會實施集中，並重申集團絕對不會做不合法、不合規的事情，希望股東放心。