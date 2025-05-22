李澤鉅：不敢預測經濟 集團需確保財務健康 港口交易全力配合審查

長實集團(1113)舉行股東周年大會舉行股東周年大會，李澤鉅於會上表示，今年世界有很多不確定因素，不敢輕易預測，惟目前香港正經歷另一場「stress test」壓力測試，現時必須確保集團財務健康，持有多些現金，借貸較少，小心駛得萬年船。對於回購股份，李澤鉅表示，公司在2022年曾斥約2億回購450萬股，回購行動要視乎市況。另外，今年長和全年股息為2.202元，按年跌13%，李澤鉅指未來會否增加派息要視乎多項因素，由於現時有很多不確定因素，故很難對未來作一個估計。



在各項業務方面，李澤鉅指出，長實物業銷售業務的收益連續2年下跌，反央集團之前買地「嚴守紀律」，5至6年前地價高峰時較少買地，這兩年物業銷售貢獻自然減少，是計劃的一部分，不是一個意外。他又指，集團的經常性收入項目，包括如收租物業、環球基建業務及社會基礎設施投資組合的表現不錯，現時集團約88%溢利貢獻來自這類經常性收入項目。



同時，李澤鉅亦提到，現時香港零售及寫字樓物業的市場需求確實比較慢。但公司約88%溢利貢獻來自具經常性收入的項目，有能力抵禦本地租賃市場的挑戰。目前集團香港投資物業組合之出租率約86%。他預測香港寫字樓市場仍需時走出低潮，期望等到市況好轉時，長江集團中心二期的租務表現會愈來愈好。