李澤鉅：樓市下行機會低 嘆港人辛苦 稱金融中心地位不可失

長江和記實業(001)及長江實業集團(1113)公布去年業績，集團主席李澤鉅出席網上業績發布會時被問及對樓市看法，他表示自己沒有水晶球及預知能力，但稱影響香港樓市的壞消息「似乎已經出晒」，例如「辣招」已全撤、加息周期見頂，以及經濟有復甦迹象，而撤辣後住宅市場交投亦變得暢旺，認為未來樓價向下行的機會較向上走低，並指近來不少人都覺得有一定值博率。

他又表示，香港人自2019年經歷社會運動、然後遇上新冠肺炎，近年經濟氣候轉差，尤如「過咗一浪接一浪嘅壓力測試」，未來如何應對要看香港政府，但認為香港國際金融中心的地位得來不易，「一定要保住，千祈唔可以失去」。