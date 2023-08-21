李玟《中國好聲音》錄音事件續發酵　節目母企星空華文股價現插兩成 (更新)

內地綜藝節目營運商星空華文（6698）製作的節目《中國好聲音》，被指對參與者不公平，更疑有已故歌手李玟流出控訴節目。日前中國好聲音節目組及浙江廣電集團均作出回應。

其後製作組發聲明回應指，有關錄音是惡意剪輯，對已故者不尊重，嚴重損害節目形象，對此強烈譴責。聲明指，與李玟合作期間曾經有誤會，但當時已溝通及消除誤會，不會再對事件作出解釋。

近日，內地網絡上流傳一段近9分鐘的錄音，錄音疑為已故歌手李玟，內容指她為節目擔任導師時，遇到不公平待遇，錄音內李玟表示喜歡節目，但賽制不公平，導師亦不可以改變。

浙江廣電集團 作出回應

浙江廣電集團官網日前發布一則題為《致<中國好聲音>觀眾和網友》的文章。浙江廣電在文章中表示，「近日，浙江廣電集團關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議。公司會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝」。

浙江廣電又承認，《中國好聲音》節目不斷遇到問題，與大家期待有差距，指出浙江衛視有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責；同時督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。