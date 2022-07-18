材料價格上漲令日本蛋價格5年高位　日本四成餐飲巨頭要加價

原材料價格上漲令日本雞蛋價格徘徊在近5年高位，日本4成餐飲巨頭亦表示成本貴要加價。（網上圖片）

由於原材料價格高漲，日本餐飲巨頭中有4成多今年內加價，而日本雞蛋亦維持在5年高位。

日本共同社根據東京商工調查公司的調查結果指出，120家日本餐飲巨頭中，有4成多計劃或已經在年內漲價。加價幅度以5%至10%的最多，按行業類別來看則是快餐最多。

53家表示今年會加價的企業所經營的66個店舖品牌中，有近6成加幅範圍已設定在5%至10%，加幅超過10%的7個品牌。快餐和迴轉壽司等比較突出。由於商品單價較低，金額略有增加也會推高加幅。加價最主要受到小麥、肉類、咖啡豆等進口食材進貨成本增加的影響。

原材料價格上升是最主要加價理由，佔約8成，其次為燃料費用上升導致物流成本增加，約佔6成，而餐飲業人手不足導致人工開支上升約佔3成。

另外，日本經濟新聞運用銷售實時管理系統的數據進行分析，發現2022年的日本雞蛋平均價格一直徘徊在最近5年的最高水平。因2020年冬季發生的禽流感導致供不應求，2021年日本的雞蛋批發價一度升至7年半以來的高位。但自供應恢復後，日本雞蛋價格一直徘徊在低於2021年的水平。

不過，由於國際市場中穀物的價格上升，令飼料價格持續處於高位，企業開始將上升的生產成本轉嫁到雞蛋的價格上。日經新聞收集了日本全國約470家超市銷售數據，2022年1至5月日本雞蛋的平均價格，比2021同期高出3%。

一般來説，飼料費用在雞蛋的生產成本中佔5至6成。1隻雞每天要吃132克左右的飼料，才會產下1枚約60克的合規格雞蛋。現時，日本養雞戶的蛋雞平均飼養數約為7.48萬隻，按年計算，每戶的飼料費負擔需增加約4900萬日圓（約277萬港元)。