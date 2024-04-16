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財經
2024-04-16 23:28:00

杜拜王子現身「Web3 Summit Dubai」 排嘉賓名單首位 家族網站再度下架

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杜拜王子將以嘉賓身份出席「Web3 Summit Dubai」(Web3 Summit Dubai)

杜拜王子將以嘉賓身份出席「Web3 Summit Dubai」(Web3 Summit Dubai)

世界各地近年積極發展「Web3」概念，據「Web3 Summit Dubai」網站指，活動將於4月16日至17日，在迪拜亞特蘭蒂斯棕櫚酒店舉行。而屆時將有多位嘉賓出席，包括早前原定上月在港開設家族辦公室的杜拜王子阿里（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）。據網站顯示，該活動由 LBank Labs、Web3 Summit 和 BlockNews 聯合主辦，旨在探討Web3、AI和Fintech 的最新發展趨勢。

此外，《am730》記者今晚(16日)再次瀏覽「王子」的網站時，發現阿里王子的家族辦公室網站再度未能進入，網站顯示「這個網域好像還沒有連線網站」。

杜拜王子曾在菲律賓以歌手身份出道：

圖為歌手Alira在2020年世界博覽會的演出。(網上截圖) 圖為歌手Alira在2020年杜拜世界博覽會的演出。(網上截圖) 圖為歌手Alira在2021年專輯《Take Flight》的官方宣傳照。(網上圖片) 圖為歌手Alira在2020年杜拜世界博覽會的演出。(網上截圖) 「杜拜王子」據報曾在菲律賓做歌手，藝名叫 Alira。圖左「杜拜王子」阿里，圖右歌手Alira。

阿里王子家族辦公室原於4月開幕

阿里王子的家族辦公室原於4月開幕，其後延遲至5月，他的辦公室曾發聲明強調，對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣。

而綜合本地傳媒報道，阿里王子家族辦公室的兩名高層，執行董事兼首席運營官程章和、副主席兼首席執行官麥懿睿曾經營多款虛擬貨幣、區塊鏈、NFT，對Web3概念及生態相當熟悉。

此外，據《南華早報》此前引述兩個消息來源，阿里王子曾在菲律賓以歌手身份出道，藝名為「Alira」。目前 Alira 的社交平台FB、IG和網站均已關閉。

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