杜拜王子現身「Web3 Summit Dubai」 排嘉賓名單首位 家族網站再度下架

杜拜王子將以嘉賓身份出席「Web3 Summit Dubai」(Web3 Summit Dubai)

世界各地近年積極發展「Web3」概念，據「Web3 Summit Dubai」網站指，活動將於4月16日至17日，在迪拜亞特蘭蒂斯棕櫚酒店舉行。而屆時將有多位嘉賓出席，包括早前原定上月在港開設家族辦公室的杜拜王子阿里（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）。據網站顯示，該活動由 LBank Labs、Web3 Summit 和 BlockNews 聯合主辦，旨在探討Web3、AI和Fintech 的最新發展趨勢。 此外，《am730》記者今晚(16日)再次瀏覽「王子」的網站時，發現阿里王子的家族辦公室網站再度未能進入，網站顯示「這個網域好像還沒有連線網站」。

杜拜王子曾在菲律賓以歌手身份出道：