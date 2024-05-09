杭州及西安宣布全面取消住房限購措施　內房股造好(更新)

內地接連有城市全面取消住房限購措施。杭州市住保房管局網站於周四（9日），發布《關於優化調整房地產市場調控政策的通知》，提出全面取消住房限購，在該市範圍內購買住房，不再審核購房資格。同日，西安亦全面取消住房限購措施。
消息刺激內房股造好，民企內房升勢更贏國企，世茂（813）曾升逾4成；雅居樂（3383）升逾5%；龍湖（960）升2%；融創 （1918）升逾5%。國企內房方面，華潤置地（1109）升逾2%；中海外（688）升0.2%；萬科（2202）升近3%。
杭州非該市戶籍人員可申請落戶
《通知》提到，在該市取得合法產權住房的非該市戶籍人員可申請落戶。購房人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首套住房認定。
《通知》又稱，將完善出讓地塊周邊配套設施，支持因地制宜開發低密度、高品質住宅產品，鼓勵綠色、低碳及科技建築，更好滿足民眾對「好房子」多元化需求。深化房地聯動機制，根據住房市場供求情況動態調整宅地供應的規模和節奏，對住房供應較大、去化速度較慢的區域，優化供地模式，促進供需平衡。
西安：不再實施「剛需優先」
西安市住房和城鄉建設局等部門，發布關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知，提出全面取消西安市住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。
通知指出，結合不同區位、不同住房產品調整優化商品住房專案停車位規劃配比。商品住房項目可銷售的產權車位與商品住房同步辦理商品房預售許可，同步公示車位銷售價格、銷售方案。
商品住房項目銷售時，登記家庭數量與住房房源數量比例低於1.5:1的，不再實施公證搖號。建築面積大於144平方米的住房在搖號選房時不再實施「剛需優先」。搖號銷售專案的搖號名單公示、搖號結果公示、選房結果公示時間由3天縮短為1天。