杭州及西安宣布全面取消住房限購措施　內房股造好(更新)

杭州非該市戶籍人員可申請落戶

《通知》提到，在該市取得合法產權住房的非該市戶籍人員可申請落戶。購房人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首套住房認定。

《通知》又稱，將完善出讓地塊周邊配套設施，支持因地制宜開發低密度、高品質住宅產品，鼓勵綠色、低碳及科技建築，更好滿足民眾對「好房子」多元化需求。深化房地聯動機制，根據住房市場供求情況動態調整宅地供應的規模和節奏，對住房供應較大、去化速度較慢的區域，優化供地模式，促進供需平衡。