東亞去年多賺12%大增派息 港地產貸款撥備12億

集團期內金融工具減值損失54.97億元，去年底減值貸款比率為2.72%，高於2023年底的2.69%。去年底總資本比率、一級資本比率及普通股權一級資本比率保持穩健，分別為22.3%、18.7%及17.7%，季度的平均流動性覆蓋比率為 204.6%，遠高於100%的法定下限。

另外，中港兩地的商地產相關貸款佔總貸款比率持續下降，內房佔比由7.7%降至去年4.9%，金額少33.3%，至36億元；本地地產佔比由13.7%，降至去年11.5%，金額減16.4%，至61億元，當中不良貸款比率為6%，至於2023年度的73億業本地商業地產貸款中，不良比率為3%。集團又透露，目前整體商業地產相關貸款120億元，少24.5%，佔比減7個百分點，至23%。

東亞聯席行政總裁李民橋表示，去年度為香港地產撥備額約12億元，2023年度則約3億元，而現有商業地產貸款中，有約7.5%有風險，該行會採取觀望態度。他又指，東亞會持續降低商業地產貸款的風險，但強調地產是銀行重要生意來源，不會以持續下降相關借貸比率為目標，但會增加具質素及實力公司，做好資產質素。

稱新世界風險敞口不高 影響不大

至於北部都會區的發展，東亞指目前不同公司正留意相關機會，而該行會支持有實力公司發展。被問及新世界發展(017)的貸款情況，該行指新世界是旗下客戶，但風險敞口不高，對集團影響不大。