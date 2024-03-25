東亞夥壹賬通征信運用金管局「商業數據通」 提升貸款審批效率

東亞銀行宣布，夥拍「壹賬通征信」公司，利用香港金管局的數據基建「商業數據通」，協助從事貿易業務的中小企客戶進行信貸評估。 東亞指，新流程利用客戶透過貿易通，向港府遞交的進出口報關數據為替代數據，該行在獲得貸款申請客戶的授權下，透過「商業數據通」，讓壹賬通征信於貿易通收集上述數據，作為其中一項主要貸款審批基礎，提升獲取貿易相關數據的速度，簡化融資評估及批核流程，使中小企更快獲批貸款解決資金周轉需求。

東亞：推廣普及金融 東亞銀行總經理兼批發銀行處主管區偉權表示，商業數據通讓銀行得以利用替代數據進行更精準的風險評估，提升貸款審批效率，令中小企更快獲取周轉資金，在推廣普及金融方面發揮積極作用，該行將繼續善用此項金融基建與更多企業合作，利用金融科技簡化貸款及其他銀行服務的處理程序，包括開戶程序等，令更多中小企受惠。