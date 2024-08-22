東亞銀行半年純利跌兩成，為若干香港地產商貸款計提撥備。

東亞銀行（023）公布中期業，其中純利錄得21.1億元，按年少19.9%，接近兩成；中期息每股0.31元，去年同期0.36元。 東亞期內未扣除減值損失的經營溢利錄56.71億元，按年微跌0.29%；淨利息收入升2.3%至82.28億元；淨息差由2.03%升至2.1%，按年增7個基點。

東亞核心業務收入保持穩健 東亞期內未扣除減值損失的經營溢利錄56.71億元，按年微跌0.29%；淨利息收入升2.3%至82.28億元；淨息差由2.03%升至2.1%，按年增7個基點。 核心業務收入保持穩健，撥備前經營溢利增加3.8%；淨利息收入按年升7%，淨息差擴闊14個基點；服務費及佣金收入淨額14.18億元，按年減少2.2%。香港業務方面，上半年應佔溢利13.1億元，按年減少21.4%，主要因金融工具減值損失增加所致；內地業務方面，上半年淨溢利1.1億元，按年跌19%，但扭轉去年下半年虧損。經營收入跌逾3%至25.6億元，淨利息收入跌近7%至19.2億元。淨息差收窄6個基點至2.01厘。金融工具減值損失減少近14%至7.2億元。

東亞為若干香港地產商貸款計提撥備 東亞表示，由於抵押品價值下跌，東亞亦為若干香港地產商的貸款計提撥備，強調正致力收窄高風險敞口及進一步推動貸款組合多元化，香港客戶貸款餘額因而較去年底輕微下跌，存款水平則按貸款需求而加以謹慎管理。 集團補充，內地商業房地產客戶持續面對困境，離岸融資尤為嚴峻，正與受影響的借款客戶緊密合作重組貸款，但由於地產商未能解決資金流動性問題，貸款回收較預期緩慢。