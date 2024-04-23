東亞顯卓私人理財客戶年升32% 邀容祖兒任品牌大使

李民橋(中)及黃妮妞(左)聯同品牌大使容袓兒(右)出席今天的傳媒發布會。

東亞銀行(023)宣布，為以富裕及高端客戶為目標客戶的顯卓理財(SupremeGold)及顯卓私人理財(SupremeGold Private)推出全新廣告，探討富有人生的定義，並由歌星容祖兒擔任顯卓理財及顯卓私人理財的品牌大使。由即日起至6月底，全新客戶開立顯卓理財戶口並存入指定資金，可享最高3,200元迎新獎賞；開立顯卓私人理財戶口，可享最高25,000 元迎新獎賞。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，東亞銀行一直透過SupremeGold及SupremeGold Private兩大品牌為富裕及高端客戶提供專業的財富管理方案。近年不斷投放資源提升數碼服務、加強專業財富管理團隊，並提供無縫的跨境理財服務體驗，旨在全方位滿足客戶對財富管理服務的需求。