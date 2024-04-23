東亞顯卓私人理財客戶年升32% 邀容祖兒任品牌大使

東亞銀行(023)宣布，為以富裕及高端客戶為目標客戶的顯卓理財(SupremeGold)及顯卓私人理財(SupremeGold Private)推出全新廣告，探討富有人生的定義，並由歌星容祖兒擔任顯卓理財及顯卓私人理財的品牌大使。由即日起至6月底，全新客戶開立顯卓理財戶口並存入指定資金，可享最高3,200元迎新獎賞；開立顯卓私人理財戶口，可享最高25,000 元迎新獎賞。
東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，東亞銀行一直透過SupremeGold及SupremeGold Private兩大品牌為富裕及高端客戶提供專業的財富管理方案。近年不斷投放資源提升數碼服務、加強專業財富管理團隊，並提供無縫的跨境理財服務體驗，旨在全方位滿足客戶對財富管理服務的需求。
調查：51%高端客認為自己富有
為了解富裕及高端客戶群的財富管理需要及對「富有人生」的概念，東亞銀行邀請逾500位個人流動資產總額達100萬元或以上的35至55歲人士進行「富有人生市場調查」。結果顯示，有51%受訪者認為自己富有；78%同意富有不只是累積金錢；87%受訪者認為富有是能夠自由地規劃自己的時間，輕鬆地探索生活；85%希望有更多時間促進個人成長及達成自我成就；79%希望有更多時間陪伴家人。
東亞銀行總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，是次調查使集團更了解富裕及高端客戶在財務需要方面的挑戰及期望，並因應調查結果推出能滿足客戶於不同人生階段所需的理財方案。她又透露，截至今年3月，顯卓私人理財的客戶人數較去年同期上升32%，成績備受肯定。