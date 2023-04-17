東亞：料本港今年GDP增5%　恒指6個月目標見23500點

東亞銀行經濟研究部指，由於去年第4季企業盈利表現，市場人士亦擔心科企或重新增加資本投放及開支，因此市場對企業盈利上調空間不算進取，故給予恒指6個目標為23,500點，較現價有15%升幅。

港股市場視乎中港宏觀環境

東亞指，港股市場表現好壞，亦視乎中港宏觀環境及企業盈利表現外，資金流動性及估值水平亦為關鍵因素。隨中資股在恒指成份比例增加，人民幣走勢與恒指表現關係密切，因此壓制美債收益率及刺激人民幣轉強，或創造更佳港股投資前景。

惟東亞認為，內地疫後經濟重啟速度超預期，或為中資股業績重拾增長，又表示3月外圍環境雖不穩，該行相信只要避免骨牌式倒塌的全球系統性風險，應無礙內地經濟復甦。受惠去年低基數效應，首季與內地經濟周期敏感度較高的板塊，如內銀、內房、工業、非必要消費及原材料上月經營數字或有驚喜。

本港樓市有望站得住

東亞銀行經濟研究部亦評估本港樓市，認為在中港經濟好轉情況下，住宅市場情緒改善，地產市場呈觸回穩，加上最新的財政預算案已調整買樓稅階，或加快買家入市步伐，料2023年樓市有望企穩。