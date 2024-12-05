東亞：明年恒指看22500 料港銀再減息兩次

東亞銀行(023)發表「2025年經濟及市場展望——國際新局勢.新契機」報告，預期中港經濟在明年將延續溫和增長趨勢，內地明年經濟增長料4.8%，香港料2.5%。該行預料恒生指數明年目標22,500點，相當於市盈率10倍；明年上半年美國標普指數目標6,100至6,200點，市盈率徘徊22至23倍，與過去2至3年平均數相若。
預計內地明年經濟增長4.8% 香港2.5%
該行首席經濟師蔡永雄表示，面對特朗普再度當選美國總統，東亞仍相信內地有足夠政策空間，在明年實現經濟穩健增長。而內地大手推出有利政策，將為香港帶來正面溢出效應，為經濟和資產市場注入動力。他又認為，特朗普就職後所推的政策，可能與選舉政綱相距甚遠，加上地緣政治等因素，股市政策風險不容忽視。
香港住宅樓價有望回升約5%
樓市方面，蔡永雄表指隨著利率進一步回落，加上港府放寬需求管理及按揭貸款審慎監管措施，以致搶企業和搶人才政策漸見成效，預期2025年香港住宅樓價有望回升約5%。他又預期，美國聯儲局本月再減息0.25厘，明年每季再減0.25厘，香港銀行本月及明年初會再跟隨美國減息，以東亞銀行計，港元最優惠利率(P)將逐步下調至5.25厘。
關注三大板塊 包括高收益及消費股
東亞銀行首席投資策略師李振豪認為可關注三大板塊，分別為本地高收益企業，如香港銀行、公用、電訊及香港地產；內地價值和高收益國企，包括內地電訊、內地銀行、內地保險、內地電力及天然氣；內地消費政策受惠行業，包括互聯網、食品飲料、家電及汽車。