東亞：明年恒指看22500 料港銀再減息兩次

東亞銀行(023)發表「2025年經濟及市場展望——國際新局勢.新契機」報告，預期中港經濟在明年將延續溫和增長趨勢，內地明年經濟增長料4.8%，香港料2.5%。該行預料恒生指數明年目標22,500點，相當於市盈率10倍；明年上半年美國標普指數目標6,100至6,200點，市盈率徘徊22至23倍，與過去2至3年平均數相若。

預計內地明年經濟增長4.8% 香港2.5%

該行首席經濟師蔡永雄表示，面對特朗普再度當選美國總統，東亞仍相信內地有足夠政策空間，在明年實現經濟穩健增長。而內地大手推出有利政策，將為香港帶來正面溢出效應，為經濟和資產市場注入動力。他又認為，特朗普就職後所推的政策，可能與選舉政綱相距甚遠，加上地緣政治等因素，股市政策風險不容忽視。