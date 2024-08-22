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財經
2024-08-22 17:12:22

東亞：香港房產貸款撥備約7億 涉及物業投資者

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東亞：香港房產貸款撥備約7億 涉及物業投資者

東亞指，由於抵押品價值下跌，因此為若干香港地產商的貸款作出撥備。圖左起為財務總監杜曉明、副行政總裁兼投資總監李繼昌、聯席行政總裁李民橋、聯席行政總裁李民斌、副行政總裁兼營運總監唐漢城、風險總監陳淑佩。

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東亞銀行(023)公布半年業績，當中提及，由於抵押品價值下跌，因此為若干香港地產商的貸款作出撥備。集團聯席行政總裁李民橋表示，在高息環境下，有客戶包括本地房產客戶遇到困難，加上抵押品減值，因此需作出撥備，上半年集團總撥備28.8億元中，有24%與香港房產有關，即涉約7億元，但他強調風險敞口不高。

稱會與還款困難客戶訂雙贏建議

東亞風險總監陳淑佩指，相關本地地產撥備涉及兩位香港物業投資者，並非地產商，當中一位因高息環境下遇還款困難，集團並沒有要求增加抵押品，並一度將還款期延後，惜最終亦須以壞帳處理。她又指，其他客戶仍準時還款，「當然係有困難，唔排除下半年或者更困難，但我哋會同佢work out(想出)一個雙贏建議，暫時睇唔到會再有大量相關撥備出現。」

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中小企客戶升4% 「我哋應貸得貸」

對於中小企貸款方面，李民橋指期內中小企客戶人數升4.1%，中小企貸款佔香港總貸款15%，「我哋係應貸得貸」，並對香港將來樂觀，並相信在下半年美國減息，可以減輕香港中小企還款壓力，及改善經營環境，惟在「明年反映多過下半年反映出來」。他又強調，集團的貸款政策一切不變，並不會只看抵押品價值跌而「提早call loan」，會跟足及跟從金管局指引營運。

他又指，今年本地貸款需求仍soft(疲軟)，料計下半年情況不變，又指高息環境下不少客戶選擇提早還款，今年按揭結餘仍有1.4%增長，「睇唔到香港或中小企、或個人態款有訊號deterioration(惡化)，唔擔心未來要作出好多大撥備。」

料下半年淨利息收入影響不大 擬加快回購

至於利率走勢，李民橋相信香港息口跟隨美國減的速度比預期慢，下半年淨息差仍會有相對理想的保持(hold up relatively well)，因此淨利息收入不會有大影響，或會保持上半年水平。

他又提到，集團資本情況良好，上半年派息比率由41%升至45%，並打算加快回購股份。

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