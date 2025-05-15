東京成暑期旅遊熱點之首 大阪緊隨其後 香港僅於西南太平洋地區排第四

Mastercard經濟研究所(Mastercard Economics Institute)發佈新一期《2025年度旅遊業趨勢》年度報告。結果顯示，在全球首15 位熱門暑期旅遊目的地中，亞太地區佔據8 個席位。



繼2024年成為熱門旅遊目的地首位之後，東京今年再度蟬聯榜首位置，而大阪則緊隨其後排第二。與此同時，越南芽莊的名氣亦正不斷攀升。憑藉其美麗的海灘、驕人的海岸線以及充滿活力的夜生活，成功首次躋身熱門旅遊目的地排行榜。而香港今年就僅在西南太平洋暑期旅遊新興目的地排行榜中亦排行第四位。

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至於中國內地仍是2024年全球最大的出境旅遊市場。中國內地旅客愈來愈傾向選擇物超所值，以及簽證便利的旅遊目的地，當中包括日本、馬來西亞和新加坡。他們對中亞地區如哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦等旅遊目的地的興趣也在增加。

匯率成旅客考慮目的地關鍵因素