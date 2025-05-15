東京成暑期旅遊熱點之首 大阪緊隨其後 香港僅於西南太平洋地區排第四

Mastercard經濟研究所(Mastercard Economics Institute)發佈新一期《2025年度旅遊業趨勢》年度報告。結果顯示，在全球首15 位熱門暑期旅遊目的地中，亞太地區佔據8 個席位。
繼2024年成為熱門旅遊目的地首位之後，東京今年再度蟬聯榜首位置，而大阪則緊隨其後排第二。與此同時，越南芽莊的名氣亦正不斷攀升。憑藉其美麗的海灘、驕人的海岸線以及充滿活力的夜生活，成功首次躋身熱門旅遊目的地排行榜。而香港今年就僅在西南太平洋暑期旅遊新興目的地排行榜中亦排行第四位。
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至於中國內地仍是2024年全球最大的出境旅遊市場。中國內地旅客愈來愈傾向選擇物超所值，以及簽證便利的旅遊目的地，當中包括日本、馬來西亞和新加坡。他們對中亞地區如哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦等旅遊目的地的興趣也在增加。
匯率成旅客考慮目的地關鍵因素
報告又提到，從匯率以至地域可達性，旅客在選擇目的地時越來越明智、意向亦更明確，明顯轉向更個人化、更有目的的旅程。當中來自亞太地區的旅客往往對匯率轉變更為敏感，如2024年日元貶值便成功促進日本入境旅遊。而每當日元兌人民幣和日元兌港元的匯率各貶值 1%時，來自中國內地及香港的旅客數目便會分別增加 1.5%及1.2%。
而在香港方面，港元貶值對印尼、墨西哥及南韓旅客的影響較其他市場為大，每當港元兌印尼盾、墨西哥披索及韓圜的匯率各貶值 1%時，從這些國家入境香港的旅客數目便會增加約0.9%。相對於澳洲和新西蘭貨幣，相同的貶值幅度只會令來自這兩個國家的旅客人數增加約 0.2%。