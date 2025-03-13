東方海外全年多賺88% 末期息1.32美元增8倍

東方海外(316)公布去年底止全年純利25.77億美元，按年升88.3%；收入107.02億美元，多28.3%，當中貨櫃運輸及物流佔106.79億美元，多28.3%；毛利28.21億美元，多1.4倍；每股盈利3.9美元；每股末共息1.32美元，大增8.1倍。 航運業將面臨更為嚴峻挑戰 東方海外指，集裝箱航運業將面臨更為嚴峻的挑戰。地緣政治局勢和貿易格局的演變將加大供應鏈管理的難度。國家或地區間經濟發展不平衡，結構性風險顯現等將給需求端帶來一些不確定性。隨著新船的交付，尤其是如果蘇伊士運河恢復通航，那麼運力過剩問題將會呈現。同時，FuelEU Maritime自2025年開始生效，現有環保法規要求也有不同程度的收緊，可能會對運力供給產生一些抵消作用。聯盟運營模式變更對供應鏈的影響還有待觀察。所有這些因素都不是獨立存在或獨立發揮作用的，他們交互交織在一起，增加了航運市場的複雜性。

美國新政策影響力不容輕視 隨著步入2025年，局勢發生了進一步變化。首先，隨著有關各方在限期前一周宣布暫時達成共識，市場對於美東及附近海灣沿岸碼頭罷工的憂慮暫時得以緩解。接著，紅海事件出現緩和跡象，市場預期繞道好望角所佔用的運力將隨著蘇伊士運河復航而得以釋放，運價會回歸正常。然後，美國政府新政策陸續出台，對全球經濟和供應鏈帶來長、短期影響，這些影響可能是不同的，其影響力是不容輕視的。而全球供應鏈的重塑勢必繼續對航運市場帶來深遠影響。

東方海外今日收報112.8元，跌2.4元或2.1%。