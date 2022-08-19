東方海外業績再創新高 半年純利倍升

其中太平洋航線的載貨量按年減少14%，收入增長78%，每個標準箱平均收入增長逾1倍；亞洲╱歐洲航線的整體載貨量大致不變，收入增長55%，每個標準箱平均收入增長55%；大西洋航線載貨量減少15%，收入及每個標準箱平均收入則分別增長70%及101%；亞洲區內（包括澳亞）航線上半年總體載貨量減少6%，收入增長46%，每個標準箱平均收入提高55%。

東方海外（316）公布，截至6月底止中期純利上升1倍至56.6億美元，再創新高，收入增長58%至110.6億美元，亦破歷史紀錄，每股基本盈利8.58美元，上升94.1%，派中期息每股3.43美元，增加94.9%。

2022年上半年東方海外總體燃油成本按年增加46%。航運的燃油均價為每噸729美元，2021年同期則為每噸449美元。即使燃料油與柴油的消耗量按下跌，但燃油價格仍然上升62%。

東方海外： 旗下船舶主要長途航線仍滿載

東方海外於2020年訂購的12艘運力達23,000個標準箱之貨櫃輪預期將自2023年開始交付，另有10艘運力達16,000個標準箱之貨櫃輪預期將於2024年第4季至2025年第4季交付。今年上半年並無新建貨櫃輪交付，亦無訂購新船，

展望下半年，東方海外表示，儘管存在因通脹和利率上升對主要經濟體的消費支出帶來影響的憂慮，但消費者仍在購買新商品，加上來自美國各各港口和零售的預測表明，對進口貨品的需求仍持續保持韌性。東方海外旗下船舶主要長途航線上滿載航行，預計未來幾周將依然維持現狀。到目前為止，雖然現在應是傳統跨太平洋航線的旺季，但還沒有太多證據顯示旺季貨量顯著上升的特徵。