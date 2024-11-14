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財經
2024-11-14 23:23:19

東方表行半年少賺13.5% 香港收益減12.2%

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東方表行半年少賺13.5% 香港收益減12.2%

東方表行中期連特別共派24.6仙。(資料圖片)

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東方表行(398)公布9月底止半年純利1.19億元，按年少13.5%；收益18億元，少2.6%；毛利5.6億元，跌2.1%，毛利率31.1%，多0.1個百分點；每股盈利24.5仙；集團擬派中期息每股6.1仙，少12.9%，同時派特別股息每股18.5仙，少14%，共派24.6仙，減16.6%。

連特別共派24.6仙 少17%

集團指，投資市場包括股票或房地產的表現疲弱，均拖累消費情緒；同時，大眾對就業前景的擔憂，降低購買能力，令消費者普遍縮減對奢侈品的需求。
期內集團來自內地業務的收益略增1.6%，至13.23億。在香港，受美元及港元兌日圓等區域貨幣持續強勢影響，導致出境旅遊有所上升及消費習慣改變，更多人選擇離港消費及購買商品，令香港人流與需求疲軟狀況持續，鑒於奢侈品市場漸趨疲弱，集團來自香港業務的收益錄得減少12.2%，至4.24億元。

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預期銷售逐步回升至令人滿意

東方表行指，在經濟挑戰與日俱增之際，中港政府均已推出一系列刺激措施以提振本地旅遊業及消費，聯儲局9月減息，顯示貨幣寬鬆周期開始，預期將提高市場流動性，繼而加強消費意欲。集團預期，以上各種利好趨勢均可帶動鐘錶銷售逐步回升至令人滿意的水平。為把握潛在商機，集團將持續提升服務質素與增強品牌認可度，以鞏固市場地位。
東方表行今日收報3.46元，跌0.06元或1.7%，市值16.86億元。
 

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