東瀛遊宣派每股7仙特別息　早前曾斥FB假專頁猖獗 (更新)

上月曾召開記招斥FB假專頁猖獗的旅行社公司東瀛遊（6882）最新公布，宣派每股7仙特別息予股東。特別息將於明年1月18日或前後派付予於明年1月5日營業時間結束時名列公司股東名冊的股東。 【12月14日更新】

集團疫後轉虧為盈 根據目前已發行股份總數，特別股息總額將約為3,500萬元。於去年12月底根據公司於該日的經審核綜合財務報表，股份溢價賬中的進賬額約為1.45億元。於派付特別股息後，股份溢價賬之進賬額結餘約為1.1億元。 鑑於疫情後集團轉虧為盈，公司認為當前財務狀況及溢利足以支持派付特別股息，另相信公司將有能力於緊隨派付特別股息日期後的正常業務過程中償還其到期債務。