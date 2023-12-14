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財經
2023-12-14 17:20:00

東瀛遊宣派每股7仙特別息　早前曾斥FB假專頁猖獗 (更新)

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東瀛遊擬派特別息股價逆市升近4%，早前曾斥FB假專頁猖獗。(資料圖片／李睿哲攝)

東瀛遊擬派特別息股價逆市升近4%，早前曾斥FB假專頁猖獗。(資料圖片／李睿哲攝)

上月曾召開記招斥FB假專頁猖獗的旅行社公司東瀛遊（6882）最新公布，宣派每股7仙特別息予股東。特別息將於明年1月18日或前後派付予於明年1月5日營業時間結束時名列公司股東名冊的股東。

【12月14日更新】

 

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集團疫後轉虧為盈

根據目前已發行股份總數，特別股息總額將約為3,500萬元。於去年12月底根據公司於該日的經審核綜合財務報表，股份溢價賬中的進賬額約為1.45億元。於派付特別股息後，股份溢價賬之進賬額結餘約為1.1億元。

鑑於疫情後集團轉虧為盈，公司認為當前財務狀況及溢利足以支持派付特別股息，另相信公司將有能力於緊隨派付特別股息日期後的正常業務過程中償還其到期債務。

東瀛遊禤國全：市民要認清FB專頁的真偽

東瀛遊此前表示，倘董事會決定進行，股息宣派將於2023年12月14日或前後透過董事會決議案予以納。若通過，公司將根據上市規則的規定，就特別股息之詳情另行發布公告。

至於近日偽冒旅行社的Facebook專頁湧現，東瀛遊亦深受影響。此前執行董事禤國全表示，連月來收到約2萬名客戶及受害者查詢，受騙個案逾60宗，涉及金額超過80萬元，估計生意額下跌兩至三成。

禤國全又提醒，市民要認清FB專頁的真偽，除看清楚Facebook「藍剔」認證外，若發現購買產品時，「要你入錢落一個私人戶口，這個100%係假網站。」

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