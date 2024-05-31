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財經
2024-05-31 16:00:00

東瀛遊：日本團生意已全面回復至疫前　暑假客量料增加20%

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東瀛遊：日本團生意已全面回復至疫前　暑假客量料增加20%

東瀛遊：日本團生意已全面回復至疫前　暑假客量料增加20%

東瀛遊執行董事禤國全表示，今年暑假旅行團反應理想，今年會增加前往日本的包機，現時暑假整體旅行團的收客進度理想，預期暑假客量有20%的升幅，又指日本團生意已全面回復至疫前。

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內地即日來回團大減

禤國全指，除日本以外，港人熱門目的地包括新疆、九寨溝及重慶等內地較長線的地方，今年參團人數比去年應有50%升幅，相信情況會持續增長。隨著港人北上消費增加及方便，參加內地旅行團的客戶會傾向過夜，令即日來回的旅行團大減。

禤國全表示，儘管今年以來航空公司持續加強運力，但仍未重返疫情前水平，不過，今年部分旅遊地點機位短缺的情況有所改善，特別是日本及東南亞的機票價格已經回落，今年部份團費更按年下跌10%；然而，現時長線歐洲團的機位仍然不足，禤國全以10天團為例，團費較疫情前上升兩成，故長線團客量只及疫前七成，表現遜預期，令不少客戶改往內地長線旅遊。

禤國全：香港請人難

至於旗下兩間日本新酒店的入住率，平均達80%及75.5%，亦隨著機位供應回復穩定而受惠。

此外，人手方面，東瀛遊目前全職員工人數約400人，僅是2019年的七成、長散工則增至約200位。禤國全稱：「請人難，香港勞工市場又緊張，現在會向讀旅遊科相關學生招手，由零開始培訓。」

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