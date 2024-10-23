東西市場二分 香港業務自主 滙控簡化架構：高層裁減難免

滙豐控股(005)突宣布重組！集團昨公布簡化組織架構為四大業務，當中包括涵蓋滙豐香港和恒生銀行(011)個人銀行和工商金融業務的「香港業務」，日後香港零售銀行只須向本地行政總裁匯報，毋須再向全球零售銀行的行政總裁匯報，決策將更自主更快。不過集團承認，重組無可避免地涉及裁減中高層職位。

滙控簡化出來的4項業務，分別為香港、英國、企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財，明年1月1日起生效。香港及英國部分主要涵蓋當地個人銀行及工商金融；企業及機構理財包括英國和香港以外的工商金業務，以及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務；國際財富管理及卓越理財融合香港和英國以外的卓越理財、環球私人銀行，以及財富管理制訂、投資管理和保險業務。