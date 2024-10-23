東西市場二分 香港業務自主 滙控簡化架構：高層裁減難免

滙豐控股(005)突宣布重組！集團昨公布簡化組織架構為四大業務，當中包括涵蓋滙豐香港和恒生銀行(011)個人銀行和工商金融業務的「香港業務」，日後香港零售銀行只須向本地行政總裁匯報，毋須再向全球零售銀行的行政總裁匯報，決策將更自主更快。不過集團承認，重組無可避免地涉及裁減中高層職位。
滙控簡化出來的4項業務，分別為香港、英國、企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財，明年1月1日起生效。香港及英國部分主要涵蓋當地個人銀行及工商金融；企業及機構理財包括英國和香港以外的工商金業務，以及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務；國際財富管理及卓越理財融合香港和英國以外的卓越理財、環球私人銀行，以及財富管理制訂、投資管理和保險業務。
同時，集團亦簡化地域設置，涵蓋亞太和中東地區為「東部市場」，與香港業務一樣，受廖宜建和Surendra Rosha監督；包含英國非分隔運作銀行、歐洲大陸和美洲業務者，為「西部市場」，兩市場各自監督。
另外，為配合更加簡化的架構，一個由12名成員組成的新設集團營運委員會，將會取代擁有18名成員的集團行政委員會，成為滙豐主要的行政決策機構。
稱東部市場為最大增長地區
滙豐行政總裁艾橋智對媒體表示，「東部市場」將成集團最大增長地區，而「西部市場」則以批發銀行為主。他又指，重組是更靈活更快地作出決策，不是為了節省成本，惟部分中高級職位無可避免會裁減，但現時未有估算受影響人數。值得留意是，滙控股東中國平安保險(2318)多年來一直要求滙控分拆亞洲業務，以減低地緣政治影響，艾橋智指今次重組沒有非集團人士參與，未來則會與股東保持溝通。